Губернатор отметил, что были зафиксированы случаи, когда неправильное использование СИЗ приводило к заражению не только среди медиков, но и среди сотрудников других предприятий.

— Особая специфика была у тех медиков, которым приходилось работать в «красной зоне» или с ковид-пациентами. Как выяснилось у них должна быть особая процедура надевания и снятия специальной защиты. Если ритуал не соблюдать и нарушить последовательность, то сразу возникает риск заражения инфекцией, — добавил губернатор. — В связи с тем, что медики находились на самой передовой и чаще всего контактировали с больными, потенциальными и подтвержденными, — они достаточно часто и заболевали.

Сейчас, по информации губернатора, заболеваемость среди медицинских работников снижается.

— Сейчас могу констатировать, что количество заражения медиков резко пошло вниз. В связи с тем, что у нас не снижается пока количество инфицированных, очевидно — это результат полной обеспеченности СИЗ и результат появления навыков, как ими правильно пользоваться, — отметил Травников.