В Новосибирской области снизилась заболеваемость коронавирусом среди медиков. Губернатор региона Андрей Травников связал это с полной обеспеченностью средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и правильным их использованием.
— На данный момент всеми СИЗами и даже запасом СИЗ медучреждения обеспечены, как вся система здравоохранения. Не скрою, в период начала эпидемии были сложности с СИЗ. И их приходилось решать самыми разными, в том числе нестандартными способами. Известны факты того же пошива масок на разных предприятиях, — рассказал Андрей Травников во время пресс-конференции. — Весь мир оказался в такой ситуации. В течение двух месяцев необходимо было вдруг обеспечить такую взрывную потребность в СИЗ. Понятно, что мало обеспечить СИЗ, важно научить людей ими пользоваться и добиться, чтобы они пользовались ими регулярно и как положено.
Губернатор отметил, что были зафиксированы случаи, когда неправильное использование СИЗ приводило к заражению не только среди медиков, но и среди сотрудников других предприятий.
— Особая специфика была у тех медиков, которым приходилось работать в «красной зоне» или с ковид-пациентами. Как выяснилось у них должна быть особая процедура надевания и снятия специальной защиты. Если ритуал не соблюдать и нарушить последовательность, то сразу возникает риск заражения инфекцией, — добавил губернатор. — В связи с тем, что медики находились на самой передовой и чаще всего контактировали с больными, потенциальными и подтвержденными, — они достаточно часто и заболевали.
Сейчас, по информации губернатора, заболеваемость среди медицинских работников снижается.
— Сейчас могу констатировать, что количество заражения медиков резко пошло вниз. В связи с тем, что у нас не снижается пока количество инфицированных, очевидно — это результат полной обеспеченности СИЗ и результат появления навыков, как ими правильно пользоваться, — отметил Травников.
Известно, что в Новосибирской области от коронавируса умерли как минимум четыре медицинских работника. Медсестра Городской клинической больницы № 34, патологоанатом больницы № 25, диспетчер скорой помощи и врач-рентгенолог Новосибирской областной больницы.