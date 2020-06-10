В Новосибирск возвращается летняя жара до +31 градуса

С 11 по 13 июня в Новосибирске будет жаркая погода, температура поднимется до +31 градуса.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска со ссылкой на ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
11 июня температура ночью составит +10...+12 градусов, днём +25...+27. Ожидается западный и северо-западный ветер, ночью — 3–8 метров в секунду, днём возможны порывы до 14 метров в секунду. Также будет переменная облачность, местами небольшой дождь и гроза.
12 июня в Новосибирске температура ночью поднимется до +14...+16 градусов, а днём — до +27...+29. Ветер западный и юго-западный, 3–8 метров в секунду. Ночью возможен небольшой дождь, гроза, а днём преимущественно без осадков.
13 июня ночью ожидается температура +15...+17 градусов, днём +29...+31. Ветер юго-западный, ночью 3–8 метров в секунду, днем 5–10 метров в секунду. Преимущественно без осадков.
— В связи с погодными условиями 11 июня увеличивается вероятность возникновения очагов природных (ландшафтных) пожаров, связанных с возгоранием сухой травы и мусора, — сообщила пресс-служба мэрии.
В этом году ландшафтные пожары затронули около 10% территории Новосибирской области. НГС выяснил, почему возникают такие возгорания и чем они опасны для природы и жителей региона.