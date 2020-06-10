На платных парковках Новосибирска продлили время бесплатного простоя

10 июня на сети муниципальных парковок Новосибирска увеличили в два раза временной промежуток, в который нужно оплатить стоянку. Теперь в течение получаса можно уехать с парковки и не платить за неё.

9 платных парковок начали работать на Красном проспекте в Новосибирске с 1 июня, сначала время отводимое на оплату парковок составляло 15 минут.

— Это было доработано, исходя из особенностей нашего города, востребованности и проблем со способами оплаты. Поэтому это время увеличено. 30 минут — это то время, когда человек должен оплатить, либо покинуть парковку. С момента, когда он её оплатил, будь это первая минута или 15 минута — это уже оплаченное время. т.е. 30 минут сейчас дается на то, чтобы покинуть парковку без оплаты, либо начать оплаченную сессию, — рассказала заместитель директора МБУ «Центр организации дорожного движения» Ксения Сенькова.

