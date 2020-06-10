На платных парковках Новосибирска продлили время бесплатного простоя

10 июня на сети муниципальных парковок Новосибирска увеличили в два раза временной промежуток, в который нужно оплатить стоянку. Теперь в течение получаса можно уехать с парковки и не платить за неё.
9 платных парковок начали работать на Красном проспекте в Новосибирске с 1 июня, сначала время отводимое на оплату парковок составляло 15 минут.
— Это было доработано, исходя из особенностей нашего города, востребованности и проблем со способами оплаты. Поэтому это время увеличено. 30 минут — это то время, когда человек должен оплатить, либо покинуть парковку. С момента, когда он её оплатил, будь это первая минута или 15 минута — это уже оплаченное время. т.е. 30 минут сейчас дается на то, чтобы покинуть парковку без оплаты, либо начать оплаченную сессию, — рассказала заместитель директора МБУ «Центр организации дорожного движения» Ксения Сенькова.
Сегодня специалисты центра провели совещание по итогам первых дней работы парковочной сети.
—У нас идет вторая неделя функционирования платного парковочного пространства на Красном проспекте. Большая часть делового населения воспринимает эту ситуацию положительно. В первые дни автомобилистов интересовали способы оплаты, сейчас какие-то отдельные вопросы, например, проблемы с банковской картой. Процент неоплаченных парковочных сессий уменьшается, — говорит Сенькова.
Парковки на Красном проспекте рассчитаны на 563 машино-места. Парковочные зоны работают в будние дни с 7:00 до 22:00 в платном режиме, а в субботу, воскресенье и праздничные дни — бесплатно.
Первые результаты работы платных парковок
Специалисты отмечают, что пока автомобилисты паркуются немного. По их предположениям, когда люди привыкнут к новому режиму, машин на парковках станет больше.
— Хотелось бы, чтобы заполняемость была больше. Но есть моменты, связанные с сегодняшней ситуацией: небольшая деловая активность, плюс — это что-то новое, а новому нужно время, чтобы привыкнуть. Тенденция такая, что время пребывания уменьшается. Те, кто оплачивают, теперь думают о времени пребывания. Наши транзакции — это в основном часовое пребывание на парковке. Поэтому процент собираемости увеличивается за счёт оборачиваемости, — уточняет Ксения Сенькова.
Порядка 3,5 тысяч автомобилистов на прошлой рабочей неделе воспользовались платной парковкой. Около 30% из них по какой-то причине парковочное место не оплатили.
Как оплатить
Автомобилисту предлагают несколько вариантов оплаты парковочного места.
Оплатить стоянку можно через паркомат, личный кабинет на сайте parking-54.ru, мобильное приложение «Горпарковки» или воспользоваться услугой смс-оплаты. Так, при использовании мобильного приложения, вы можете осуществить постоплату. Но сделать это необходимо до 23.59 часов этого же дня. За неуплату парковки взимается штраф от 1000 до 3000 рублей.
— В первые дни чаще всего пользовались паркоматом. Мобильное приложение — это уже следующий этап. На сегодняшний день этот способ оплаты лидирует,
Среди прочих преимуществ оплаты стоянки через мобильное приложение — деньги за неиспользованное время стоянки сохраняются на парковочном счете пользователя для последующих оплат.
Если у вас возникли вопросы или трудности при оплате, Вы можете обратиться к диспетчеру по номеру 8 800 201–01–54.
На прошлой неделе авторедактор НГС Дмитрий Косенко лично объехал парковки и разобрался, как там всё работает.
Довольны ли появлением платных парковочных зон?
Рядом с Красным проспектом все равно останутся улочки и стоянки, где можно будет бросить машину бесплатно. Некоторые из этих мест мало знакомы широкому зрителю, поэтому НГС подсказывает водителям 10 локаций, где всегда можно найти свободное место с высокой долей вероятности.