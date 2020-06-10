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Полное открытие общепита и ТЦ возможно, только если ситуация с коронавирусом не ухудшится, — им разрешат работать в последнюю очередь&nbsp;

Полное открытие общепита и ТЦ возможно, только если ситуация с коронавирусом не ухудшится, — им разрешат работать в последнюю очередь 

В Новосибирской области в ближайшее время могут открыться летние веранды ресторанов и кафе. ТЦ и спортзалы будут последними в очереди на снятие ограничений.

— Мы в эпидемию вошли немного позже столичных регионов. И несколько позже выйдем. На старте мы говорили, что отстаем от столичных субъектов на месяц-полтора. Надеемся, что на выход из ограничений отставание будет меньше, — рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции.

По предварительной информации, если ситуация в регионе останется стабильной — к началу следующей недели могут снять ограничения на летние веранды, на рестораны и кафе, одновременно с большими магазинами торговли. Возможно, откроют и Новосибирский зоопарк, но без посещения павильонов.

— Подготовлено решение по возобновлению работы музеев. Сейчас решается вопрос по открытию зоопарка, — добавил губернатор.

Сегодня стало известно, как в этом году пройдет парад Победы в Новосибирске. Он будет без зрителей — для этого специально перегородят улицы, а на трибуне будет всего 28 человек.

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коронавирус в Новосибирске
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