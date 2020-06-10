На озере под Новосибирском утонул 13-летний мальчик

9 июня в посёлке Садовый Новосибирского района на озере утонул 13-летний мальчик.



— В компании друзей ребенок пришел на водоем, неудачно нырнул и утонул. Спасти ребенка не удалось, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по НСО .



По факту случившегося в Следственном комитете проводится доследственная проверка — опрашиваются родственники и знакомые погибшего мальчика, а также очевидцы.

— Для определения точной причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие случившемуся, с целью принятия мер профилактического характера для недопущения подобных фактов впредь, — пояснили в ведомстве.