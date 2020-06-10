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Происшествия

На озере под Новосибирском утонул 13-летний мальчик

Проверку после происшествия начал Следственный комитет

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Спасти ребёнка не удалось 

9 июня в посёлке Садовый Новосибирского района на озере утонул 13-летний мальчик.

— В компании друзей ребенок пришел на водоем, неудачно нырнул и утонул. Спасти ребенка не удалось, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по НСО.

По факту случившегося в Следственном комитете проводится доследственная проверка — опрашиваются родственники и знакомые погибшего мальчика, а также очевидцы.

— Для определения точной причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие случившемуся, с целью принятия мер профилактического характера для недопущения подобных фактов впредь, — пояснили в ведомстве.

10 мая похожая трагедия произошла в Тогучине: там в водоёме утонул 9-летний мальчик, ребёнок подскользнулся и упал в воду на глазах у друзей. В Новосибирске самым опасным водоёмом считается котлован на Юго-Западном: в прошлые годы в нём часто тонули люди. Но это не мешает жителям города продолжать купаться там — в этом году они начали опасное развлечение уже в середине апреля.

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