На озере под Новосибирском утонул 13-летний мальчик

9 июня в посёлке Садовый Новосибирского района на озере утонул 13-летний мальчик.
— В компании друзей ребенок пришел на водоем, неудачно нырнул и утонул. Спасти ребенка не удалось, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе
По факту случившегося в Следственном комитете проводится доследственная проверка — опрашиваются родственники и знакомые погибшего мальчика, а также очевидцы.
— Для определения точной причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие случившемуся, с целью принятия мер профилактического характера для недопущения подобных фактов впредь, — пояснили в ведомстве.
10 мая похожая трагедия произошла в Тогучине: там в водоёме утонул 9-летний мальчик, ребёнок подскользнулся и упал в воду на глазах у друзей. В Новосибирске самым опасным водоёмом считается котлован на Юго-Западном: в прошлые годы в нём часто тонули люди. Но это не мешает жителям города продолжать купаться там — в этом году они начали опасное развлечение уже в середине апреля.