15 июня начнутся испытания теплосетей, которые находятся в зоне ТЭЦ-5 в Центральном и Октябрьском районах.
Список улиц, которые останутся без горячей воды до 26 июня (максимальный срок), предоставили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».
Испытания в Октябрьском районе затронут улицу Национальную, Есенина и Кошурникова от Богаткова до Никитина, Куприна, улицу Богаткова (от Кошурникова до Кирова), Стофато, Добролюбова (от Кирова до Кошурникова), Панфиловцев, Никитина (от Есенина до Кирова), Автогенную, Псковскую, Узловую, Радиотехническую, Пешеходную, Панфиловцев, Коммунстроевскую, Крамского, Грибоедова (от Пролетарской до Кирова), Воинскую, Пролетарская, Карла Либкнехта, Красноармейская, Далидовича, Короленко, Лескова, Белинского, Тургенева, Чехова, Толстого, Ленинградскую, Московскую, Гурьевскую (от Гаранина до Кирова), Артиллерийскую, Гаранина, Сакко и Ванцетти (от Кирова до Лескова), Маковского, Шевченко (от Кирова до Белинского).
Кроме этого, испытания затронут улицу Адриена Лежена, 32 (там находится роддом) и 26/2, Дунайскую, 40, территорию Военного городка и улицу Сибревкома, 9 (ЖК «Флотилия»).
Карта СГК Онлайн
В Центральном районе горячей воды не будет на Покатной, Военной, Тополевой, В. Старощука, Коммунистической между Октябрьской и Богаткова, Октябрьской между Каменской и Шамшиных, на улице Семьи Шамшиных от Ипподромской до Фрунзе. Испытания затронут улицы Максима Горького и Депутатскую от Каменской до Военной, Орджоникидзе, Каменскую (от Депутатской до Фрунзе), Щетинкина (от Каменской до Семьи Шамшиных), Трудовую, Ядринцевскую, Потанинскую, Романова, Журинскую, Ольги Жилиной, 21 и 23, Мичурина (от Орджоникидзе до Фрунзе), Фрунзе, 2 и 4, Чаплыгина (от семьи Шамшиных до Каменской), а также Каменскую, 3, 19 и 19а, и Чаплыгина, 93.
— Гражданам необходимо соблюдать личную осторожность и не допускать безнадзорного пребывания детей на улицах вблизи теплотрасс, а владельцам автотранспорта — соблюдать особую осторожность при движении, так как в большинстве случаев теплотрассы проходят под проезжей частью, — сообщили в СГК.
Снижение температуры горячей воды начнётся в 20:00 13 июня. Отключение будет длиться с 15 по 26 июня (максимальный срок).
— Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнётся по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов, — добавили в компании.
НГС рассказывал в 5 карточках, на каких улицах города в ближайшее время планируются раскопки, как платить за коммуналку в период самоизоляции и почему одним новосибирцам отключают воду на пару дней, а другие ждут её две недели. Мы также публиковали полный график отключений горячей воды в Новосибирске.