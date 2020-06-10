В Центральном районе горячей воды не будет на Покатной, Военной, Тополевой, В. Старощука, Коммунистической между Октябрьской и Богаткова, Октябрьской между Каменской и Шамшиных, на улице Семьи Шамшиных от Ипподромской до Фрунзе. Испытания затронут улицы Максима Горького и Депутатскую от Каменской до Военной, Орджоникидзе, Каменскую (от Депутатской до Фрунзе), Щетинкина (от Каменской до Семьи Шамшиных), Трудовую, Ядринцевскую, Потанинскую, Романова, Журинскую, Ольги Жилиной, 21 и 23, Мичурина (от Орджоникидзе до Фрунзе), Фрунзе, 2 и 4, Чаплыгина (от семьи Шамшиных до Каменской), а также Каменскую, 3, 19 и 19а, и Чаплыгина, 93.



— Гражданам необходимо соблюдать личную осторожность и не допускать безнадзорного пребывания детей на улицах вблизи теплотрасс, а владельцам автотранспорта — соблюдать особую осторожность при движении, так как в большинстве случаев теплотрассы проходят под проезжей частью, — сообщили в СГК.