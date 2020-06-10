Мэрия выдала разрешение на ввод многоэтажного дома на улице Рябиновой, 8, — в нём уже несколько лет живут люди, а в прошлом году суд запрещал застройщику его эксплуатировать.
Иск подавала инспекция Государственного строительного надзора Новосибирской области. В инспекции настаивали, что «Сибэкострой» допустил несколько нарушений при строительстве дома. Также надзор смутила трёхэтажная пристройка к дому, не предусмотренная проектом. А из-за того, что в доме уже жили люди, инспекция не могла попасть в квартиры и проверить, выполнены ли работы по проекту. После этого решения в компании предполагали, что фактически для застройщика это означает отключение дома от коммунальных услуг и выселение всех жильцов.
Как рассказали корреспонденту НГС в компании «Сибэкострой», с прошлого года в доме фактически ничего не изменилось.
— Конфликтов могло и не быть, если бы не совсем формальный этот подход, — рассказали в отделе продаж застройщика. — Работы дополнительные были по парковке и пристройке, как мы и говорили, но самого дома это никак не касалось, он построен без нарушений.
В компании отметили, что сдача дома затянулась из-за пандемии коронавируса. Встречный иск «Сибэкострой» подавать не стал.
Дом на Рябиновой, 8, был построен в 2016 году, получить документы с учётом проволочек застройщик рассчитывал ещё в октябре 2019 года, но сдача снова затянулась. Как более ста семей жили в доме, пока он ещё не был сдан, мы показывали в нашем фоторепортаже.