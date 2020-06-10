Как рассказали корреспонденту НГС в компании «Сибэкострой», с прошлого года в доме фактически ничего не изменилось.



— Конфликтов могло и не быть, если бы не совсем формальный этот подход, — рассказали в отделе продаж застройщика. — Работы дополнительные были по парковке и пристройке, как мы и говорили, но самого дома это никак не касалось, он построен без нарушений.



В компании отметили, что сдача дома затянулась из-за пандемии коронавируса. Встречный иск «Сибэкострой» подавать не стал.



Дом на Рябиновой, 8, был построен в 2016 году, получить документы с учётом проволочек застройщик рассчитывал ещё в октябре 2019 года, но сдача снова затянулась. Как более ста семей жили в доме, пока он ещё не был сдан, мы показывали в нашем фоторепортаже.

