Когда закончится карантин и откроются торговые центры: губернатор отвечает на вопросы (онлайн)

Добрый день! Меня зовут Александра Бруня, и сегодня вместе с моей коллегой Марией Вьюн мы расскажем вам, какие новые решения принял губернатор Новосибирской области.
До начала пресс-конференции остается десять минут.
Андрей Травников сегодня встречается с журналистами
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня проводит пресс-конференцию, на которой скажет, как регион будет жить дальше в условиях пандемии коронавируса.
Пресс-конференция начнется в 14:30. Прямой эфир вы можете посмотреть в нашем аккаунте Instagram. Не забудьте подписаться, чтобы не пропускать всё самое важное!
Здесь мы будем вести текстовую трансляцию со встречи.
Добрый день! Меня зовут Александра Бруня, и сегодня вместе с моей коллегой Марией Вьюн мы расскажем вам, какие новые решения принял губернатор Новосибирской области.
До начала пресс-конференции остается десять минут.
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