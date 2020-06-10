Когда закончится карантин и откроются торговые центры: губернатор отвечает на вопросы (онлайн)

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня проводит пресс-конференцию, на которой скажет, как регион будет жить дальше в условиях пандемии коронавируса.

Пресс-конференция начнется в 14:30. Прямой эфир вы можете посмотреть в нашем аккаунте Instagram. Не забудьте подписаться, чтобы не пропускать всё самое важное!

Здесь мы будем вести текстовую трансляцию со встречи.