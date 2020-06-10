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Когда закончится карантин и откроются торговые центры: губернатор отвечает на вопросы (онлайн)

Андрей Травников сегодня встречается с журналистами

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Андрей Травников встречается с журналистами, чтобы ответить на их вопросы

Андрей Травников встречается с журналистами, чтобы ответить на их вопросы

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня проводит пресс-конференцию, на которой скажет, как регион будет жить дальше в условиях пандемии коронавируса.

Пресс-конференция начнется в 14:30. Прямой эфир вы можете посмотреть в нашем аккаунте Instagram. Не забудьте подписаться, чтобы не пропускать всё самое важное!

Здесь мы будем вести текстовую трансляцию со встречи.

Александра Бруня

Готовимся к началу

Готовимся к началу

Александра Бруня

Добрый день! Меня зовут Александра Бруня, и сегодня вместе с моей коллегой Марией Вьюн мы расскажем вам, какие новые решения принял губернатор Новосибирской области.

До начала пресс-конференции остается десять минут.

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коронавирус в Новосибирскекоронавирус
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