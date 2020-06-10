В день парада Победы, 24 июня, и на время его репетиции, 20 июня, движение в центре Новосибирска перекроют.
Схему ограничений представила глава Департамента культуры, спорта и молодёжной политики, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова во время онлайн-конференции в ТАСС.
— Пришлось делать всё, чтобы обезопасить горожан и соблюсти все санитарные нормативы. Перекрытие улиц будет стандартно, как мы это делаем на 9 Мая. Перекрытие будет два дня — 20 июня с 7:30 до 14:30, 24 июня с 7:00 до 12:00. Во время репетиции парада и во время самого парада будут перекрыты все входы в метрополитен на площади Ленина, — рассказала вице-мэр.
На время парада улицы перекроют таким образом, чтобы на них не собирались зрители. Эти ограничения проконтролирует полиция.
На трибуне, которую поставят в этом году, будут находиться 28 человек.
— На ней будут присутствовать не зрители, а люди, которые будут принимать парад. Список согласован мэром, губернатором и командующим 41-й армии. Это только 28 человек, в основном военнослужащие, — объяснила Анна Терешкова.
В параде Победы 24 июня примут участие более 2000 военнослужащих и 75 единиц техники. Накануне власти региона рассказали, как в этом году пройдёт День России. Большинство мероприятий проведут в онлайн-формате.