В день парада Победы, 24 июня, и на время его репетиции, 20 июня, движение в центре Новосибирска перекроют.

Схему ограничений представила глава Департамента культуры, спорта и молодёжной политики, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова во время онлайн-конференции в ТАСС.

— Пришлось делать всё, чтобы обезопасить горожан и соблюсти все санитарные нормативы. Перекрытие улиц будет стандартно, как мы это делаем на 9 Мая. Перекрытие будет два дня — 20 июня с 7:30 до 14:30, 24 июня с 7:00 до 12:00. Во время репетиции парада и во время самого парада будут перекрыты все входы в метрополитен на площади Ленина, — рассказала вице-мэр.