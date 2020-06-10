Он добавил, что сначала планировалось участие пяти коробок юнармейцев, но их количество уменьшили до двух. В одно такое подразделение входит 86 человек.

Всех участников парада проверяют на коронавирус перед репетициями. Военнослужащие надевают маски и перчатки.

— Будет выгордка, чтобы зрители не пришли на центральную часть. Этим занимается полиция, потому что в такой ситуации мы не были ни разу. Надо не спровоцировать зрителей пойти посмотреть на парад, — сообщила Анна Терешкова.



На трибуне будет находиться 28 человек, большая часть из них — военнослужащие. Они будут стоять на расстоянии друг от друга, чтобы соблюсти социальную дистанцию

Во время репетиции 20 июня будет движение будет перекрыто с 7:30 до 14:30, а в день парада — 24 июня — с 7:00 до 12:00. В день парада также будут перекрыты входы на площадь Ленина.

Вчера власти региона рассказали, как в этом году пройдёт День России. Большинство мероприятий проведут в онлайн-формате.