В этом году Парад Победы в Новосибирске пройдёт без зрителей — для этого специально перегородят улицы, а на трибуне будет всего 28 человек.
Об этом сегодня, 10 июня, во время онлайн-конференции в ТАСС рассказали командующий парадом новосибирского гарнизона, полковник Владимир Перепелица и вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
— В параде будет принимать участие более 2000 тысяч военнослужащих Министерства обороны, других силовых структур. Две коробки юнармейского движения, соглашение от родителей получено. Идёт согласование с Роспотребнадзором, если будет получено соглашение, мы готовы две коробки включить в состав парадных расчётов, — сообщил полковник.
Он добавил, что сначала планировалось участие пяти коробок юнармейцев, но их количество уменьшили до двух. В одно такое подразделение входит 86 человек.
Всех участников парада проверяют на коронавирус перед репетициями. Военнослужащие надевают маски и перчатки.
— Будет выгордка, чтобы зрители не пришли на центральную часть. Этим занимается полиция, потому что в такой ситуации мы не были ни разу. Надо не спровоцировать зрителей пойти посмотреть на парад, — сообщила Анна Терешкова.
На трибуне будет находиться 28 человек, большая часть из них — военнослужащие. Они будут стоять на расстоянии друг от друга, чтобы соблюсти социальную дистанцию
Во время репетиции 20 июня будет движение будет перекрыто с 7:30 до 14:30, а в день парада — 24 июня — с 7:00 до 12:00. В день парада также будут перекрыты входы на площадь Ленина.
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