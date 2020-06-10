В среду, 10 июня, на Чуйском тракте в Черепановском районе столкнулись три автомобиля — на встречной полосе оказался микроавтобус, который ехал на буксире
Авария произошла в 9:50 на 119 километре автодороги Р-256.
— Toyota Corolla ехала в сторону Новосибирска и на гибкой сцепке буксировала микроавтобус Nissan. На 119 километре при неустановленных пока обстоятельства, предварительно — сон за рулем, водитель буксируемого Ниссана выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, который ехал во встречном направлении со стороны Новосибирска в направлении Барнаула, — рассказал корреспонденту НГС рассказал госавтоинспектор отделения пропаганды регионального управления ГИБДД Константин Шкабарня.
Водителей Nissan и Volkswagen Touareg медики осмотрели на месте, серьезных травм у них не обнаружили. Ребенка около 10 лет увезли в ближайшую больницу в стационар на осмотр в Черепаново, однако видимых повреждений на нем нет.
— Все люди в сознании, возможно, серьезных травм никто не получил. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют обстоятельства произошедшего, точная причина аварии пока не известна, — добавил Константин Шкабарня.
Бизнесмен Роман Шрамко стал свидетелем смертельной аварии, спровоцированной заслуженным артистом России Михаилом Ефремовым. Он рассказал о столкновении, реакции актера и очевидцев.