В среду, 10 июня, на Чуйском тракте в Черепановском районе столкнулись три автомобиля — на встречной полосе оказался микроавтобус, который ехал на буксире



Авария произошла в 9:50 на 119 километре автодороги Р-256.

— Toyota Corolla ехала в сторону Новосибирска и на гибкой сцепке буксировала микроавтобус Nissan. На 119 километре при неустановленных пока обстоятельства, предварительно — сон за рулем, водитель буксируемого Ниссана выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, который ехал во встречном направлении со стороны Новосибирска в направлении Барнаула, — рассказал корреспонденту НГС рассказал госавтоинспектор отделения пропаганды регионального управления ГИБДД Константин Шкабарня.