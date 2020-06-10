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Микроавтобус ехал на буксире перед аварией

Микроавтобус ехал на буксире перед аварией

В среду, 10 июня, на Чуйском тракте в Черепановском районе столкнулись три автомобиля — на встречной полосе оказался микроавтобус, который ехал на буксире

Авария произошла в 9:50 на 119 километре автодороги Р-256.

— Toyota Corolla ехала в сторону Новосибирска и на гибкой сцепке буксировала микроавтобус Nissan. На 119 километре при неустановленных пока обстоятельства, предварительно — сон за рулем, водитель буксируемого Ниссана выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, который ехал во встречном направлении со стороны Новосибирска в направлении Барнаула, — рассказал корреспонденту НГС рассказал госавтоинспектор отделения пропаганды регионального управления ГИБДД Константин Шкабарня.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют обстоятельства произошедшего

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют обстоятельства произошедшего

Водителей Nissan и Volkswagen Touareg медики осмотрели на месте, серьезных травм у них не обнаружили. Ребенка около 10 лет увезли в ближайшую больницу в стационар на осмотр в Черепаново, однако видимых повреждений на нем нет.

— Все люди в сознании, возможно, серьезных травм никто не получил. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют обстоятельства произошедшего, точная причина аварии пока не известна, — добавил Константин Шкабарня.

Бизнесмен Роман Шрамко стал свидетелем смертельной аварии, спровоцированной заслуженным артистом России Михаилом Ефремовым. Он рассказал о столкновении, реакции актера и очевидцев.

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