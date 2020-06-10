На территории Нарымского сквера построят детскую площадку с качелями. За её устройство готовы заплатить 3 млн рублей, которые выделят из городского бюджета.
Информацию об аукционе разместили на сайте госзакупок. Заказчик — МКУ «Горзеленхоз».
Согласно документации, на площадке поставят одноместные качели для детей от 1 года до 4-х лет и двухместные для детей старше 3-х лет. Также планируется установить деревянную комбинацию для игр, скамейки и урны.
Глава департамента культуры, спорта и молодежной политики, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала НГС, почему было принято решение о благоустройстве площадки.
— Большая потребность была, много писем поступало в мэрию Новосибирска с просьбой установить детскую площадку. К сентябрю будет, может в начале августа, в зависимости от того, как будут вестись работы, — сообщила вице-мэр.
Площадку установят по городской программе, которой занимается управление благоустройства общественных пространств Новосибирска.
Электронный аукцион проведут 18 июня. Согласно документации о торгах, закончить работы должны к 25 августа.
Зимой мэрия Новосибирска предложила новосибирцам проголосовать и выбрать, что нужно сделать с пустующей территорией возле Нарымского сквера со стороны улицы Челюскинцев. Горожане должны были решить, что там будет — платная парковка или зеленая зона.
Также в этом году в Новосибирске начали строить новую набережную — она протянется вдоль микрорайона «Европейский берег».