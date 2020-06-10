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Детскую площадку в Нарымском сквере решили установить после просьб местных жителей

Детскую площадку в Нарымском сквере решили установить после просьб местных жителей

На территории Нарымского сквера построят детскую площадку с качелями. За её устройство готовы заплатить 3 млн рублей, которые выделят из городского бюджета.

Информацию об аукционе разместили на сайте госзакупок. Заказчик — МКУ «Горзеленхоз».

Согласно документации, на площадке поставят одноместные качели для детей от 1 года до 4-х лет и двухместные для детей старше 3-х лет. Также планируется установить деревянную комбинацию для игр, скамейки и урны.

В документации указано место, где обустроят детский городок

В документации указано место, где обустроят детский городок

Глава департамента культуры, спорта и молодежной политики, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала НГС, почему было принято решение о благоустройстве площадки.

— Большая потребность была, много писем поступало в мэрию Новосибирска с просьбой установить детскую площадку. К сентябрю будет, может в начале августа, в зависимости от того, как будут вестись работы, — сообщила вице-мэр.

На детской площадке будет несколько видов качель

На детской площадке будет несколько видов качель

Площадку установят по городской программе, которой занимается управление благоустройства общественных пространств Новосибирска.

Электронный аукцион проведут 18 июня. Согласно документации о торгах, закончить работы должны к 25 августа.

Зимой мэрия Новосибирска предложила новосибирцам проголосовать и выбрать, что нужно сделать с пустующей территорией возле Нарымского сквера со стороны улицы Челюскинцев. Горожане должны были решить, что там будет — платная парковка или зеленая зона.

Также в этом году в Новосибирске начали строить новую набережную — она протянется вдоль микрорайона «Европейский берег».

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Нарымский СкверЖелезнодорожный райондетская площадка
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