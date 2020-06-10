На территории Нарымского сквера построят детскую площадку с качелями. За её устройство готовы заплатить 3 млн рублей, которые выделят из городского бюджета.



Информацию об аукционе разместили на сайте госзакупок. Заказчик — МКУ «Горзеленхоз».



Согласно документации, на площадке поставят одноместные качели для детей от 1 года до 4-х лет и двухместные для детей старше 3-х лет. Также планируется установить деревянную комбинацию для игр, скамейки и урны.