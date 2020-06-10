Следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего топ-менеджера биотехнопарка Владимира Кожевникова — его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Дело уже передали с обвинительным заключением в суд.



Версия следствия

Кожевникова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере по ч.4 ст.159 УК РФ.

— По версии следствия, в 2015 году между АО «УК «Биотехнопарк» и ООО «Медхолдинггрупп» были заключены договоры поставки лабораторного оборудования и материалов. В ходе исполнения указанных договоров генеральный директор АО «УК «Биотехнопарк» решил путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, похитить денежные средства, принадлежащие ООО «Медхолдингрупп», полученные в качестве оплаты по договорным отношениям между организациями, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.