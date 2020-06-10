Следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего топ-менеджера биотехнопарка Владимира Кожевникова — его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Дело уже передали с обвинительным заключением в суд.
Версия следствия
Кожевникова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере по ч.4 ст.159 УК РФ.
— По версии следствия, в 2015 году между АО «УК «Биотехнопарк» и ООО «Медхолдинггрупп» были заключены договоры поставки лабораторного оборудования и материалов. В ходе исполнения указанных договоров генеральный директор АО «УК «Биотехнопарк» решил путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, похитить денежные средства, принадлежащие ООО «Медхолдингрупп», полученные в качестве оплаты по договорным отношениям между организациями, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
Следователи добавили, что в мошенничестве, по их версии, участвовал знакомый Кожевникова.
— Используя свое служебное положение Кожевников, инициировал перечисление денежных средств в счет оплаты по договорам на расчетный счет ООО «Медхолдинггрупп» в размере, превышающем объем авансирования по договору, и убедил директора данного общества под видом предоставления займов перечислить денежные средства на расчетные счета сторонних организаций, подконтрольных своему знакомому, — объяснили в ведомстве. — Введя последнюю в заблуждение о том, что впоследствии данные денежные средства будут возвращены на расчетный счет ООО «Медхолдинггрупп» под видом иных хозяйственных операций.
В итоге, следователи выяснили, что Кожевников таким образом с марта 2015 года по август 2016 года получил таким образом 9 миллионов рублей.
Сначала обвиняли в получении взятки
Председатель Новосибирской городской коллегии адвокатов, адвокат Александр Балян, которому известны подробности дела рассказывал корреспонденту НГС, что Кожевникова изначально обвиняли в получении крупной взятки. Он был арестован 30 августа 2019 года. По делу также проходит в качестве посредника Павел Шелеметьев. По данным «КонтурФокуса», он был директором компании ООО «ИНЭК-НСК», специализирующейся на торговле непродовольственными товарами.
Организация 17 января 2020 года была исключена из ЕГРЮЛ из-за наличия сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности — сейчас из-за этого компания не может вести свою деятельность.
— Кожевников был арестован по обвинению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено по итогам явки с повинной гендиректора ООО «Медхолдинггрупп» Татьяны Франк, утверждавшей, что якобы взятка в размере 2,6 миллиона рублей была передана Кожевникову через посредничество П. В. Шелеметьева за попустительство по службе при приёме оборудования, поставленного в биотехнопарке, — рассказал адвокат.
Он добавил, что адвокаты, которые входят в Новосибирскую городскую коллегию адвокатов, по-прежнему настаивают на полной невиновности и Кожевникова, и Шелеметьева.
— Встретимся в суде, — кратко добавил Балян.
В конце марта Железнодорожный районный суд продлил срок ареста бывшего руководителя Заельцовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области 58-летнего полковника Юрия Лущенкова. Его подозревают в получении взятки.