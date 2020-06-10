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Судебное заседание будет закрытым, так как обвиняемые несовершеннолетние&nbsp;

Судебное заседание будет закрытым, так как обвиняемые несовершеннолетние 

В Кировский районный суд поступило дело в отношении группы подростков, которых обвиняют в краже, грабеже и разбоях.

Как указано на сайте суда, несовершеннолетние обвиняются в том, что похитили 8 велосипедов с территории католического центра «Каритас» Преображенской Епархии, а также совершили несколько краж из продуктовых магазинов и автомобилей.

Также подростков обвиняют в краже мобильных телефонов Apple iPhone SE стоимостью 5163 рубля и Xiaomi Redmi Note 4x стоимостью 4119 рублей.

— Кроме того, подростки обвиняются в том, что они совершили разбойное нападение с применением в отношении двоих потерпевших насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, и открыто похитили мобильный телефон стоимостью 3844 рубля у одного из них, — говорится в сообщении суда.

Четверых обвиняемых заключили под стражу, ещё троих отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В ноябре новосибирские следователи искали банду подростков, которая избивала детей. Следователи искали участников драки в Калининском районе — несколько видео, на котором группа подростков избивает детей, попало в соцсети.

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