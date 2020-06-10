В Новосибирской области коронавирус диагностировали еще у 106 человек.
— По данным оперативного штаба на утро 10 июня, в Новосибирской области за сутки выявили 106 новых случаев COVID-19. 97 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались два пациента: мужчина в возрасте 54 лет и женщина в возрасте 57 лет, — сообщили в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.
На сегодня в регионе зарегистрировано 3858 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них — 258 детей. 1552 пациента выздоровели, 46 пациентов скончались. В отделениях реанимации находится 46 человек, на ИВЛ — 11 пациентов.
В детскую больницу № 3 госпитализированы 74 ребенка с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1643.
223 пациента с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.
Всего в Новосибирской области сделали 142 045 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1234 жителя региона, 20 861 человека сняли с меднаблюдения.
За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 820 случаев ОРВИ, госпитализированы 35 пациентов с таким диагнозом.
В начале недели правительство Новосибирской области опубликовало документ, который разрешает начать работу некоторым магазинам с непродовольственными товарами. Однако многие предприятия всё ещё простаивают, и мы составили список того, что до сих пор не работает.