10 июня среда
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 4/10
usd 68.67
eur 77.35

Все новости

Все новости
В Новосибирской области за сутки выявили 106 новых случаев COVID-19

В Новосибирской области за сутки выявили 106 новых случаев COVID-19

Оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом рассказал о смерти двух человек.

— Скончались два пациента: мужчина в возрасте 54 лет и женщина в возрасте 57 лет, — говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба на утро 10 июня, в Новосибирской области за сутки выявили 106 новых случаев COVID-19. Общее количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции составило 3858, из них — 258 случаев у детей. 1552 пациента выздоровели, 46 пациентов скончались.

Если вы знали погибших от коронавируса пациентов, у вас
есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с
редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала
болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно
анонимно) на номер +7 982 781–74–07. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса или, может, вы сами переболели этим вирусом, то также свяжитесь с нами.

Накануне НГС рассказал подробности гибели 34-летней жительницы Новосибирска. Она умерла от коронавируса, о чем стало известно 4 июня. Министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал, что она поступила в больницу сразу в тяжёлом состоянии, но врачам не удалось её спасти. Мама умершей девушки обвиняет чиновников в обмане и рассказывает совсем другую историю.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ5

Поделиться

Поделиться

смерть от коронавирусакоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (20)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!