Оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом рассказал о смерти двух человек.



— Скончались два пациента: мужчина в возрасте 54 лет и женщина в возрасте 57 лет, — говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба на утро 10 июня, в Новосибирской области за сутки выявили 106 новых случаев COVID-19. Общее количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции составило 3858, из них — 258 случаев у детей. 1552 пациента выздоровели, 46 пациентов скончались.



Если вы знали погибших от коронавируса пациентов, у вас

есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с

редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала

болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно

анонимно) на номер +7 982 781–74–07. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса или, может, вы сами переболели этим вирусом, то также свяжитесь с нами.