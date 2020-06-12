Коронавирус поставил временный крест на привычных свадебных церемониях. Сейчас если и женятся — то без гостей и строго в масках. Вот мы и попросили подписчиков нашего инстаграма (подписывайтесь, там классно) вспомнить день своей свадьбы и показать, как это было. Давайте посмотрим 14 красивых фотографий из семейных альбомов новосибирцев. Некоторые в этот день чудили по полной: кто-то «забыл» пригласить гостей, кто-то вместо дорогущего свадебного фотографа обошелся селфи-палкой, а кто-то и вовсе пришел в ЗАГС в костюме Бэтмена (угадаете, как отреагировала невеста?).