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Тема дня Новая рубрика на НГС: «Классно на даче»

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А вы за креативную свадьбу или традиционную? Пишите свое мнение в комментариях

А вы за креативную свадьбу или традиционную? Пишите свое мнение в комментариях

Коронавирус поставил временный крест на привычных свадебных церемониях. Сейчас если и женятся — то без гостей и строго в масках. Вот мы и попросили подписчиков нашего инстаграма (подписывайтесь, там классно) вспомнить день своей свадьбы и показать, как это было. Давайте посмотрим 14 красивых фотографий из семейных альбомов новосибирцев. Некоторые в этот день чудили по полной: кто-то «забыл» пригласить гостей, кто-то вместо дорогущего свадебного фотографа обошелся селфи-палкой, а кто-то и вовсе пришел в ЗАГС в костюме Бэтмена (угадаете, как отреагировала невеста?).

Ольга с мужем окончили матфак, а потому клялись на свадьбе на главном задачнике математиков

Ольга с мужем окончили матфак, а потому клялись на свадьбе на главном задачнике математиков

Екатерина замужем уже четыре года. Поэтому и фото она подписала так: «Эксплуатирую мужа»

Екатерина замужем уже четыре года. Поэтому и фото она подписала так: «Эксплуатирую мужа»

«Не знаю, как раньше, у нас сейчас вот так!» — комментирует читатель Егор, который решил расписаться во время пандемии

«Не знаю, как раньше, у нас сейчас вот так!» — комментирует читатель Егор, который решил расписаться во время пандемии

Наталья рассказала нам задумку фотографии. Сможете ли вы догадаться, что здесь происходит? Ни одно свидетельство о регистрации брака не пострадало!

Наталья рассказала нам задумку фотографии. Сможете ли вы догадаться, что здесь происходит? Ни одно свидетельство о регистрации брака не пострадало!

«Свадьбы вышла просто классная: очень весело, много сюрпризов, крутая команда.&nbsp;У нас был бой подушками, причём непростыми — это были подушки, которые дети из моей танцевальной школы добыли для меня в одном из лагерей Новосибирска. Они украшены мной вручную в цвет нашей свадьбы», — делится воспоминаниями Александра

«Свадьбы вышла просто классная: очень весело, много сюрпризов, крутая команда. У нас был бой подушками, причём непростыми — это были подушки, которые дети из моей танцевальной школы добыли для меня в одном из лагерей Новосибирска. Они украшены мной вручную в цвет нашей свадьбы», — делится воспоминаниями Александра

«Это фото с нашей свадьбы, 2017 год. Мы были только вдвоём. Надо было видеть лица остальных пар, когда мы вышли после регистрации, вытащили селфи-палку и начали фотографироваться. До сих пор смеёмся, вспоминаем», — рассказывает Татьяна

«Это фото с нашей свадьбы, 2017 год. Мы были только вдвоём. Надо было видеть лица остальных пар, когда мы вышли после регистрации, вытащили селфи-палку и начали фотографироваться. До сих пор смеёмся, вспоминаем», — рассказывает Татьяна

Рената рассказывает про свадьбу: «В один день было несколько свадеб, мы с невестами решили вместе сфотографироваться. Нас поздравлял глава района, и мы не упустили шанса сделать фото. Мало у кого в альбомах есть фото невесты с невестами»

Рената рассказывает про свадьбу: «В один день было несколько свадеб, мы с невестами решили вместе сфотографироваться. Нас поздравлял глава района, и мы не упустили шанса сделать фото. Мало у кого в альбомах есть фото невесты с невестами»

Анжелика — фанатка Бэтмена. Её свадьба проходила так: «Мы были во дворце бракосочетания, все бегали и нас фотографировали, даже работники — собрали всё внимание»

Анжелика — фанатка Бэтмена. Её свадьба проходила так: «Мы были во дворце бракосочетания, все бегали и нас фотографировали, даже работники — собрали всё внимание»

14 февраля 2019-го — свадьба читательницы Катерины в День влюбленных

14 февраля 2019-го — свадьба читательницы Катерины в День влюбленных

Ксения и Андрей расписались в 2015 году

Ксения и Андрей расписались в 2015 году

Свадьба в 2012 году

Свадьба в 2012 году

«С будущим мужем встречались три года, потом решили пожениться. В августе 2020 будет 13 лет, как мы вместе. В жизни разное было, но главное — уметь находить компромисс», — делится своим опытом читательница Галина

«С будущим мужем встречались три года, потом решили пожениться. В августе 2020 будет 13 лет, как мы вместе. В жизни разное было, но главное — уметь находить компромисс», — делится своим опытом читательница Галина

«Считается, что&nbsp;красное свадебное платье&nbsp;защищает невесту от порчи и влияния плохих людей. Кроме того, красный цвет символизирует мудрость и зрелость невесты», — уверяет наша читательница

«Считается, что красное свадебное платье защищает невесту от порчи и влияния плохих людей. Кроме того, красный цвет символизирует мудрость и зрелость невесты», — уверяет наша читательница

Где, как не на свадьбе, фотографироваться с трактором на ладошке? Претворяем мемы в жизнь

Где, как не на свадьбе, фотографироваться с трактором на ладошке? Претворяем мемы в жизнь

А до этого мы публиковали историю молодоженов из Новосибирска, которые устроили эффектную фотосессию в защитных костюмах: вы только посмотрите на эти кадры. Идеальная экипировка для свадьбы во время пандемии, согласны?

Некоторые влюбленные решили отменить или перенести свадьбу из-за коронавируса. Почитайте истории этих людей.

До этого мы рассказывали истории жительниц Новосибирска, которые ждут мужей из колонии (их родные даже не знают, что они вышли замуж). Свадьбу, кстати, тоже играли в СИЗО.

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