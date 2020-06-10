Умерших и заболевших COVID-19 в Новосибирске все больше, а ограничения продолжают снимать

Идет очередная неделя самоизоляции. Каждый день региональный оперштаб сообщает более, чем о ста новых случаях заражения коронавирусом, а за прошлые сутки от инфекции умерли еще два человека. Тем не менее в области начинают активно снимать ограничения, например, в понедельник, 9 июня, официально разрешили работать большому количеству непродовольственных магазинов, но с определенными условиями, поэтому многие предприятия всё ещё простаивают. Мы составили список того, что до сих пор не работает.



Накануне мама умершей от коронавируса 34-летней Надежды поделилась с НГС последней перепиской с дочерью. Женщина утверждает, что чиновники солгали об обстоятельствах её смерти — её дочь десять дней не хотели госпитализировать, еще пять дней она пролежала в общей палате на шестерых человек. Минздрав ответил на жалобу сибирячки — сейчас министерство проводит внутреннюю проверку по этому случаю.



Что принесёт нам эта среда? Чего нам ждать — послабления мер или новых запретов?



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