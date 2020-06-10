Таганский суд Москвы отправил под домашний арест актера Михаила Ефремова, совершившего вчера вечером пьяное ДТП в центре столицы. Он пробудет под стражей до 9 августа 2020 года. Об этой же мере пресечения просило следствие. Ранее Ефремову предъявили обвинение в дорожно-транспортном происшествии, повлекшем гибель человека.
Авария случилась вчера около 23:00 мск. на Смоленской площади: джип актера выехал на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого был курьер службы доставки Сергей Захаров. От многочисленных травм пострадавший скончался в больнице сегодня рано утром.
После происшествия Ефремов отправился домой, там в течение дня дежурили полиция и несколько бригад скорой помощи — федеральные СМИ сообщали, что актеру якобы стало плохо, потребовалась помощь медиков. К вечеру Ефремов в сопровождении стражей порядка приехал полицию, где его официально арестовали, а затем — в суд.
Также появились кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, который проходил до суда.
— Вы помните, что вчера произошло?
— Автоавария чудовищная.
— Вы признаете себя виновным?
— Да, а куда я денусь-то?
Сообщалось также, что во время ДТП Михаил Ефремов был пьян — в его крови нашли 2,1 промилле алкоголя, что равноценно бутылке водки. Позже ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что в организме актера нашли следы наркотиков.
За пьяное ДТП виновнику светит до 12 лет лишения свободы.