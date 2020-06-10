Поздно вечером 9 июня в центре Новосибирска недалеко от Театра оперы и балета загорелась машина. По информации группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте», марка автомобиля — Mercedes-Benz C-Klasse.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного 112 в 22:35.

— Поступала информация о пожаре на Орджоникидзе, 33. В сообщении говорилось, что горит автомобиль, — сообщил дежурный службы.