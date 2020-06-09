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Пешеходов и водителей попросили не приближаться к месту прорыва — здесь может быть размыв грунта

Пешеходов и водителей попросили не приближаться к месту прорыва — здесь может быть размыв грунта

Вечером 9 июня на улице Костычева, 2 из колодца, который находится на проезжей части, на несколько метров ввысь хлынула вода. Информацией об этом поделились в группе новосибирской службы эвакуации АСТ-54 во «ВКонтакте».

— Во время проведения испытаний теплосетей в Ленинском районе — в зоне ТЭЦ-3 — произошел порыв трубы в районе дома № 2 по улице Костычева. Аварийно-выездная бригада энергетиков перекрыла трубопровод и в ближайшее время приступит к устранению повреждения. В связи с выходом воды на поверхность просим пешеходов и автовладельцев не приближаться к месту повреждения, это небезопасно из-за возможного подмыва грунта, — прокомментировали произошедшее в пресс-службе СГК.

В ноябре во дворе между домами 44 и 48 на улице Мира прорвало трубу — горячая вода начала протекать в подвал одного из домов.

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