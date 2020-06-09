Во вторник, 9 июня, оперштаб Новосибирской области сообщил о 104 новых случаях коронавируса. За всё время пандемии в регионе выявлено 3752 человека с подтверждённым COVID-19, 1455 из которых вылечились, а 44 — скончались.
Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.
- Мама умершей от коронавируса 34-летней Надежды поделилась с НГС последней перепиской с дочерью. Женщина утверждает, что чиновники солгали об обстоятельствах её смерти — её дочь десять дней не хотели госпитализировать, еще пять дней она пролежала в общей палате на шестерых человек. Минздрав ответил на жалобу сибирячки — сейчас министерство проводит внутреннюю проверку по этому случаю.
- Выпускники впадают в панику перед ЕГЭ из-за пандемии и неопределенности — психологи рассказали, как им помочь.
- В Новосибирске от коронавируса умерли двое мужчин. Одному из них было 63 года, другому — 78 лет.
- С этого понедельника, 8 июня, губернатор Андрей Травников разрешил открыться непродовольственным магазинам. Но с определенными условиями. Поэтому многие предприятия всё ещё простаивают — мы составили список того, что до сих пор не работает.
- За минувшие сутки в России зафиксировано 8595 заражений коронавирусом. Еще 171 человек скончался.
- Отель на Алтае предложил отдохнуть в палатке за 500 тысяч рублей. НГС разобрался, как это возможно, пока есть запрет на посещение региона туристами.
НГС продолжает вести хронику коронавируса в городе в режиме онлайн.