Во вторник, 9 июня, оперштаб Новосибирской области сообщил о 104 новых случаях коронавируса. За всё время пандемии в регионе выявлено 3752 человека с подтверждённым COVID-19, 1455 из которых вылечились, а 44 — скончались.



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