В крови актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве сегодня ночью, обнаружили наркотики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.



— Анализы показали, что в крови актера Михаила Ефремова обнаружены следы наркотиков, — цитирует издание своего собеседника.



В распоряжение телеграм-канала «112» также попал акт освидетельствования на состояние опьянения. Согласно этому документу, в момент осмотра он был в эйфории, но при этом ссорился с сотрудниками полиции. В анализах у него обнаружили каннабиоиды и кокаин.