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Михаил Ансимов (на фото слева) пообещал мэру, что строительство новой школы в микрорайоне «Европейский берег» начнётся этим летом

Михаил Ансимов (на фото слева) пообещал мэру, что строительство новой школы в микрорайоне «Европейский берег» начнётся этим летом

Школу в микрорайоне «Европейский берег» начнут строить в июле — об этом сегодня на рабочем совещании с мэром в ответ на вопросы местных жителей рассказал директор застройщика микрорайона, компании «Брусника. Сибакадемстрой», Михаил Ансимов.

Ансимов объяснил, что сроки строительства сдвинулись из-за согласования проекта школы в федеральном Минстрое. Сейчас он проходит экспертизу, в июле областное «Управление капитального строительства» должно объявить конкурс на выбор подрядчика.

По словам директора компании «Брусника. Сибакадемстрой», для школы в микрорайоне разработали особый проект.

— Там полезная площадь на одного ученика расширяется, таким образом увеличиваются классы, и уже новый стандарт образовательного процесса можно будет реализовывать. В старых школах нельзя реализовать новые стандарты образовательного процесса: там маленькие помещения, они не многофункциональны, — объяснил Михаил Ансимов.

Строительство займёт два года, средства на первый этап строительства — около 360 миллионов рублей в 2020 году — уже выделены.

Школа — самая острая проблема в микрорайоне. Разрешение на её строительство мэрия выдала больше года назад, но типовой проект решили заменить. Родители разными способами регулярно пытаются привлечь внимание властей к проблеме: 1 сентября 2019 года на участке, выделенном для строительства школы, они устроили хоровод.

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школа«Европейский Берег»
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