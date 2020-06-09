Школу в микрорайоне «Европейский берег» начнут строить в июле — об этом сегодня на рабочем совещании с мэром в ответ на вопросы местных жителей рассказал директор застройщика микрорайона, компании «Брусника. Сибакадемстрой», Михаил Ансимов.
Ансимов объяснил, что сроки строительства сдвинулись из-за согласования проекта школы в федеральном Минстрое. Сейчас он проходит экспертизу, в июле областное «Управление капитального строительства» должно объявить конкурс на выбор подрядчика.
По словам директора компании «Брусника. Сибакадемстрой», для школы в микрорайоне разработали особый проект.
— Там полезная площадь на одного ученика расширяется, таким образом увеличиваются классы, и уже новый стандарт образовательного процесса можно будет реализовывать. В старых школах нельзя реализовать новые стандарты образовательного процесса: там маленькие помещения, они не многофункциональны, — объяснил Михаил Ансимов.
Строительство займёт два года, средства на первый этап строительства — около 360 миллионов рублей в 2020 году — уже выделены.
Школа — самая острая проблема в микрорайоне. Разрешение на её строительство мэрия выдала больше года назад, но типовой проект решили заменить. Родители разными способами регулярно пытаются привлечь внимание властей к проблеме: 1 сентября 2019 года на участке, выделенном для строительства школы, они устроили хоровод.