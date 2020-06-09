Школу в микрорайоне «Европейский берег» начнут строить в июле — об этом сегодня на рабочем совещании с мэром в ответ на вопросы местных жителей рассказал директор застройщика микрорайона, компании «Брусника. Сибакадемстрой», Михаил Ансимов.



Ансимов объяснил, что сроки строительства сдвинулись из-за согласования проекта школы в федеральном Минстрое. Сейчас он проходит экспертизу, в июле областное «Управление капитального строительства» должно объявить конкурс на выбор подрядчика.



По словам директора компании «Брусника. Сибакадемстрой», для школы в микрорайоне разработали особый проект.

