Новосибирский депутат вышел из комы после ДТП

В Новосибирске из комы вышел депутат «Единой России» Дмитрий Червов, который 26 мая попал в аварию на мотоцикле, — информацию об этом подтвердил источник в новосибирской «Единой России».



— У него всё лучше намного, — подчеркнул источник.

Официально в пресс-службе новосибирской партии «Единой России» от комментариев по поводу Червова отказались.

Авария, после которой депутат оказался в больнице в тяжёлом состоянии, произошла примерно на улице Планировочной в Ленинском районе Новосибирска. Мотоцикл, за рулем которого находился депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Червов, столкнулся с иномаркой.

