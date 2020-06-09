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Новосибирский депутат вышел из комы после ДТП

Дмитрий Червов чувствует себя намного лучше

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Дмитрию Червову 48 лет&nbsp;

Дмитрию Червову 48 лет 

В Новосибирске из комы вышел депутат «Единой России» Дмитрий Червов, который 26 мая попал в аварию на мотоцикле, — информацию об этом подтвердил источник в новосибирской «Единой России».

— У него всё лучше намного, — подчеркнул источник.

Официально в пресс-службе новосибирской партии «Единой России» от комментариев по поводу Червова отказались.

Авария, после которой депутат оказался в больнице в тяжёлом состоянии, произошла примерно на улице Планировочной в Ленинском районе Новосибирска. Мотоцикл, за рулем которого находился депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Червов, столкнулся с иномаркой.

— Водитель 1972 года рождения на мотоцикле Harley-Davidson двигался со стороны улицы Ватутина в сторону улицы Выставочной. У дома № 48 произошло столкновение с автомобилем Honda Odyssey под управлением женщины 1978 года рождения, — рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.

Дмитрию Червову 48 лет, высшее образование он получил в Новосибирском государственном медицинском институте. Червов является членом комиссии по муниципальной собственности и по городскому хозяйству. С 2007 года он является генеральным директором компании «Сибирь-Развитие», которая основана его отцом, депутатом областного Заксобрания Валерием Червовым. С 2010 Дмитрий Червов состоит в совете депутатов города Новосибирска. В 2017 году в декларации депутата числился мотоцикл Harley-Davidson, в 2018 он задекларировал мотоцикл HONDA GL1800.

Вы были очевидцем ДТП? У вас есть видеозапись момента столкновения? Вы знаете других участников аварии? Свяжитесь с дежурным журналистом НГС через WhatsApp по номеру +7 982 781–74–07.

Сегодня ночью на улице Грибоедова столкнулись три автомобиля — в ДТП пострадали водители и трое пассажиров.

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