Как уточнил Анатолий Локоть, проект пока не согласован ни с мэрией, ни с горожанами. На рабочем совещании приняли решение разработать его к началу июля и снова собрать рабочую группу.



— Работы согласованы вчерне, но есть нюансы: варианты покрытия, длина, какая будет плитка, озеленение — это всё должно быть прорисовано, — пояснил мэр.