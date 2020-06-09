Днём 9 июня чиновники мэрии и представители компании «Брусника. Сибакадемстрой» обсудили строительство нового участка набережной, который протянется вдоль микрорайона «Европейский берег».
Общая протяжённость будущего парка составит чуть больше километра, строительство набережной разделили на несколько этапов. Первые 200 м, до строящегося дома по улице Владимира Заровного, 25 стр., застройщик планирует построить в этом году. Вторую часть, вдоль домов на Владимира Заровного, 25 стр. и 26 стр., построят в следующем году. Впоследствии набережная будет передана на баланс городу.
Каскадную набережную здесь анонсировали ещё в 2017 году. Сейчас, как рассказал директор компании-застройщика Михаил Ансимов, уже сформирован берег и оборудованы спуски к воде. На верхнем уровне запланировали асфальтовое покрытие и спортивные зоны, ниже должны появиться гравийные дорожки, на уровне у воды застройщик предлагает сделать деревянный настил по всей длине берега.
Как уточнил Анатолий Локоть, проект пока не согласован ни с мэрией, ни с горожанами. На рабочем совещании приняли решение разработать его к началу июля и снова собрать рабочую группу.
— Работы согласованы вчерне, но есть нюансы: варианты покрытия, длина, какая будет плитка, озеленение — это всё должно быть прорисовано, — пояснил мэр.
— Мы договорились о том, что наши разработчики, которые разрабатывали проект Михайловской набережной, «АдаптикА», будут работать совместно с архитекторами [застройщика], чтобы объекты более-менее совпадали по стилистике и чтобы потом, когда мы возьмём его на баланс, мы могли спокойно сохранять пространство в том виде, в каком задумали строители: правильно чистить дорожки, правильно продолжать озеленять, — добавила вице-мэр Анна Терешкова.
Построить всю набережную рассчитывают за три года. По словам Михаила Ансимова, «Брусника. Сибакадемстрой» планирует вложить в неё около 200 млн рублей.
В перспективе набережная вдоль «Европейского берега» должна соединиться с участком, который принадлежит застройщику жилого комплекса «Марсель» (в компании пояснили, что пока не приступали к его проектированию), и уже построенной вдоль него набережной, затем — с участком вдоль строящегося комплекса апартаментов Apart-River и с Михайловской набережной.