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Вдоль воды застройщик предлагает оборудовать деревянный настил: это будет первая в городе набережная с прямым доступом к воде

Вдоль воды застройщик предлагает оборудовать деревянный настил: это будет первая в городе набережная с прямым доступом к воде

Днём 9 июня чиновники мэрии и представители компании «Брусника. Сибакадемстрой» обсудили строительство нового участка набережной, который протянется вдоль микрорайона «Европейский берег».

Длина набережной составит 1 км 80 м, от обустроенного участка вдоль комплекса «Марсель» её будут отделять чужая территория — её только предстоит обсудить

Длина набережной составит 1 км 80 м, от обустроенного участка вдоль комплекса «Марсель» её будут отделять чужая территория — её только предстоит обсудить

Общая протяжённость будущего парка составит чуть больше километра, строительство набережной разделили на несколько этапов. Первые 200 м, до строящегося дома по улице Владимира Заровного, 25 стр., застройщик планирует построить в этом году. Вторую часть, вдоль домов на Владимира Заровного, 25 стр. и 26 стр., построят в следующем году. Впоследствии набережная будет передана на баланс городу.

У набережной будет три уровня с разными покрытиями дорожек. По плану, даже при самом обильном паводке вода покроет только нижний, с деревянными настилами

У набережной будет три уровня с разными покрытиями дорожек. По плану, даже при самом обильном паводке вода покроет только нижний, с деревянными настилами

Каскадную набережную здесь анонсировали ещё в 2017 году. Сейчас, как рассказал директор компании-застройщика Михаил Ансимов, уже сформирован берег и оборудованы спуски к воде. На верхнем уровне запланировали асфальтовое покрытие и спортивные зоны, ниже должны появиться гравийные дорожки, на уровне у воды застройщик предлагает сделать деревянный настил по всей длине берега.

Анатолий Локоть уточнил, что пока проекта новой набережной не видел: его должны разработать и подготовить к детальному обсуждению за месяц

Анатолий Локоть уточнил, что пока проекта новой набережной не видел: его должны разработать и подготовить к детальному обсуждению за месяц

Как уточнил Анатолий Локоть, проект пока не согласован ни с мэрией, ни с горожанами. На рабочем совещании приняли решение разработать его к началу июля и снова собрать рабочую группу.

— Работы согласованы вчерне, но есть нюансы: варианты покрытия, длина, какая будет плитка, озеленение — это всё должно быть прорисовано, — пояснил мэр.

Первый этап набережной тянется до строящихся домов — его построят в этом году

Первый этап набережной тянется до строящихся домов — его построят в этом году

— Мы договорились о том, что наши разработчики, которые разрабатывали проект Михайловской набережной, «АдаптикА», будут работать совместно с архитекторами [застройщика], чтобы объекты более-менее совпадали по стилистике и чтобы потом, когда мы возьмём его на баланс, мы могли спокойно сохранять пространство в том виде, в каком задумали строители: правильно чистить дорожки, правильно продолжать озеленять, — добавила вице-мэр Анна Терешкова.

Всего строительство рассчитывают уложить в три года и 200 млн рублей

Всего строительство рассчитывают уложить в три года и 200 млн рублей

Построить всю набережную рассчитывают за три года. По словам Михаила Ансимова, «Брусника. Сибакадемстрой» планирует вложить в неё около 200 млн рублей.

Впоследствии этот участок набережной должен соединиться с городским парком на Михайловской набережной в единый променад

Впоследствии этот участок набережной должен соединиться с городским парком на Михайловской набережной в единый променад

В перспективе набережная вдоль «Европейского берега» должна соединиться с участком, который принадлежит застройщику жилого комплекса «Марсель» (в компании пояснили, что пока не приступали к его проектированию), и уже построенной вдоль него набережной, затем — с участком вдоль строящегося комплекса апартаментов Apart-River и с Михайловской набережной.

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Набережные Новосибирска«Европейский Берег»Анатолий ЛокотьАнна Терешкова
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