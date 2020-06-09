Власти рассказали, как в этом году новосибирцы будут отмечать День России

В Новосибирской области большинство мероприятий в День России пройдут дистанционно. Жителям региона предлагают украсить окна и выложить фото в соцсети с хэштегом, а также украсить свои дома флагами.



О программе мероприятий 12 июня рассказала пресс-служба правительства Новосибирской области.

— В условиях ограничений основной акцент будет сделан на мероприятиях и акциях, которые проходят без участия зрителей. Жители региона, не нарушая режима самоизоляции, могут принять участие во флешмобе #ОкнаРоссии, украсив рисунками и поздравлениями с Днем России свои окна, или сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из окна и выложить его в социальных сетях с хештегами акции (#ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия) и рассказом о своем городе, дворе, малой родине. Акция продлится до 12 июня, — говорится в сообщении.