Новосибирец потратил два года и 100 тысяч на идеальный компьютерный стол — вот как он выглядит

Павел с детства любил работать своими руками, друзья и знакомые часто обращались к нему, когда нужно было что-то отремонтировать.



— Первый мой вуз — университет водного транспорта. Хотел пойти на строителя изначально, но туда я проходил только на платной основе. Поэтому у меня был выбор: либо пойти на платной основе учиться туда, куда я хочу (то есть мне нужно было ещё работать), либо поступить на бюджет. Я прикинул, что на море зарплаты неплохие, перспективы есть, и пошёл туда. Отучившись немного, поработав на море, я понял, что это не моё. Во-первых, далеко от семьи, в будущем не каждая девушка будет согласна ждать меня. Во-вторых, это опасно. Я подумал, что для меня лучше будет зарплата поменьше, но я буду находиться в городе, в уютном месте, в офисе за компьютером, — рассказал Павел.



Тогда он перевелся в другой университет, чтобы получить профессию программиста.



Ещё когда Павел учился в университете водного транспорта, он начал работать над дизайном удобного стола для компьютера, потому что старый был в плохом состоянии. Тогда парень не думал, что это пригодится ему для будущей профессии.