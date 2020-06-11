Новосибирец потратил два года и 100 тысяч на идеальный компьютерный стол — вот как он выглядит

Житель Новосибирска Павел Кузьмин разработал стол для компьютера, в который встроена аудиосистема, USB-разъёмы и Bluetooth, а провода не мешают пользователю. Над удобным столом Павел работал почти 2 года и потратил на него около 100 тысяч рублей.
Самому Павлу 22 года, раньше он учился на судоводителя, но после пяти лет учёбы решил перевестись и стать программистом. Зачем это было нужно и можно ли начать массовое производство таких столов, Павел рассказал НГС.
«Просто была мечта моя, я загорелся»
Павел с детства любил работать своими руками, друзья и знакомые часто обращались к нему, когда нужно было что-то отремонтировать.
— Первый мой вуз — университет водного транспорта. Хотел пойти на строителя изначально, но туда я проходил только на платной основе. Поэтому у меня был выбор: либо пойти на платной основе учиться туда, куда я хочу (то есть мне нужно было ещё работать), либо поступить на бюджет. Я прикинул, что на море зарплаты неплохие, перспективы есть, и пошёл туда. Отучившись немного, поработав на море, я понял, что это не моё. Во-первых, далеко от семьи, в будущем не каждая девушка будет согласна ждать меня. Во-вторых, это опасно. Я подумал, что для меня лучше будет зарплата поменьше, но я буду находиться в городе, в уютном месте, в офисе за компьютером, — рассказал Павел.
Тогда он перевелся в другой университет, чтобы получить профессию программиста.
Ещё когда Павел учился в университете водного транспорта, он начал работать над дизайном удобного стола для компьютера, потому что старый был в плохом состоянии. Тогда парень не думал, что это пригодится ему для будущей профессии.
— Хотел сделать что-то простое, накидал быстро дизайн, а потом решил переоборудовать, сделать интересней, и потихоньку стол начал обрастать новыми функциями, особенностями. Я решил, что спроектирую его качественно. На это у меня ушло практически 2 года. Просто была мечта моя, я загорелся. Каждый элемент на столе, который я делал, вызывал какие-то трудности, и приходилось много раз переделывать, — рассказал Павел.
Он решил встроить внутрь те гаджеты, которые обычно находятся на столе. Так в изобретении появилась акустическая система с динамиками низких, средних и верхних частот, Bluetooth, USB-модуль. Провода Павел пустил так, чтобы они не мешали пользователю.
Как шла работа
— Я очень долго выбирал материал, советовался со многими людьми, встречался с представителями разных фирм и пришёл к выводу, что его лучше сделать из качественной фанеры, потому что она долговечная и по характеристикам лучше всех подходила. Нашёл человека, который согласился бы его сделать, — говорит Павел. — Потому что стол не вручную делался, а на станке по чертежу, и практически все мастера отказывались либо называли цену запредельную. В один момент я нашёл человека, который согласился его сделать, буквально за неделю у меня был готовый материал.
Когда Павел привёз стол домой, то понял, что неправильно рассчитал размер в нескольких местах. Он сам исправил детали и внёс правки в чертежи — на будущее. Павел собирал стол в своей комнате, там же он его покрасил.
Для деталей стола потребовалось два листа фанеры — один
— Где-то были вставки из пластика, это я заказывал на 3D-принтере, чтобы мне их сделали. Где-то есть стеклянные вставки, где-то из металла решеточки. Все это обрабатывалось на автоматизированных станках, — рассказал Павел.
На лицевой стороне стола находятся
— Была особенность стола — сделать минимум видимых проводов. Все провода, которые есть, проходят внутри стола. Сзади есть
Стол обошёлся примерно в 100 тысяч рублей. Половина из них пошла на материалы и работу, и ещё столько же Павел потратил за два года на те детали, которые не пригодились.
— Спроектировал плату управления, заказал, сделал, а через месяц мне пришла идея, что можно сделать по-другому, можно сделать лучше, а деньги уже потратил, — объяснил Павел.
Будет ли массовое производство
Павел рассказал, что хочет в будущем заниматься производством подобной мебели. Но этот стол — пробный экземпляр, и делать такие же модели в большом количестве невыгодно.
— Его продавать вообще неразумно, потому что он трудозатратный, его нужно изменять обязательно, как-то менять конструкцию, потому что это не дело, когда на сборку уходит в районе месяца, не считая проектировки до этого, — рассказал Павел.
Он также планирует сделать кровать в таком же стиле, как и стол, но пока не начал работать над её проектом.
— Просто есть идея сделать кровать, которая будет помогать засыпать. Можно включить звуки определенные: шум леса, воды. Помимо этого, хочу встроить штуку, куда можно будет вставлять картриджи с аромамаслами. Допустим, когда включаю шум леса, чтобы было слышно, как лес шумит, и запах хвои шёл, — рассказал Павел.
Он добавил, что ему хотелось бы, чтобы хобби со временем стало его основной работой. Но пока это просто планы.
Новосибирцы часто удивляют своими изобретениями. НГС готовил тест об этом — попробуйте угадать, какие гаджеты действительно сделали в нашем городе, а какие мы придумали.