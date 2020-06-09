Частный сектор на Фрунзе начали сносить под высотку

В Новосибирске начали сносить частные дома на Фрунзе — между улицей Войковой и Журинским спуском, рядом с остановкой Селезнёва должна вырасти 23-этажная высотка.
Компания «ВИРА-Строй» получила разрешение на строительство нового дома на этой территории ещё в начале апреля. На участке было около 15 домов.
— На улице Фрунзе снесли частные дома под новый жилой комплекс, — рассказала корреспонденту НГС читательница Анна.
Пока строители снесли только часть домов, но уже на значительной площади.
Корреспондент НГС отправил официальный запрос в компанию «ВИРА-Строй» с просьбой рассказать подробности проекта.
Остаётся открытым вопрос о том, что будет с соседним участком, где пока ещё стоят частные дома. Прежде там был установлен щит с сообщением о комплексном развитии территории и о том, что под снос отправят ещё около 40 домов вокруг озера Надежда.
Владельцам и арендаторам земель, которые находятся в границах улиц Ипподромской, Фрунзе и Журинского спуска, предлагали самостоятельно «осуществить деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории», к концу марта направив в мэрию проекты. В случае, если документы не поступят, территорию обещали выставить на торги.
Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска на официальный запрос корреспондента НГС о развитии указанной территории ответил, что развитие Новосибирска происходит на основании генплана.
— Решение о комплексном развитии территории в границах ул. Ипподромской, ул. Фрунзе, Журинского спуска в Дзержинском и Центральном районах по инициативе органа местного самоуправления принято постановлением мэрии города Новосибирска от 30 сентября 2019 года № 3592 «О комплексном развитии территории по инициативе мэрии города Новосибирска в границах ул. Ипподромской, ул. Фрунзе, Журинского спуска в Дзержинском и Центральном районах» на основании статьи 46.10 ГрК РФ, — ответили в мэрии.
На противоположной стороне озера рядом с улицей Журинская сегодня строят волейбольный центр — сейчас в нём идут отделочные работы. Рядом должна появиться гостиница.