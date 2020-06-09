Частный сектор на Фрунзе начали сносить под высотку

В Новосибирске начали сносить частные дома на Фрунзе — между улицей Войковой и Журинским спуском, рядом с остановкой Селезнёва должна вырасти 23-этажная высотка.

Компания «ВИРА-Строй» получила разрешение на строительство нового дома на этой территории ещё в начале апреля. На участке было около 15 домов.



— На улице Фрунзе снесли частные дома под новый жилой комплекс, — рассказала корреспонденту НГС читательница Анна.

Пока строители снесли только часть домов, но уже на значительной площади.

Корреспондент НГС отправил официальный запрос в компанию «ВИРА-Строй» с просьбой рассказать подробности проекта.