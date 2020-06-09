Житель Бердска подал заявление в полицию после того, как ему пришлось усыпить своего кота Сэма — кто-то подстрелил животное на улице.
Как рассказал корреспонденту НГС хозяин кота Денис, он подобрал Сэма на улице в конце октября 2019 года. Месяц назад они переехали на время к маме Дениса в частный дом. Сэм освоился и начал гулять на улице, но однажды ушел и не вернулся. После соседи сказали, что он лежит у них в огороде.
— Зрелище было ужасное, рассказывать не буду, — говорит Денис.
Сначала он даже не понял, что кот подстрелен, — это стало понятно после того, как был сделан рентген.
Согласно заключению врачей, у кота была сломана лобная кость, а в мозге застряла дробь.
Денис предполагает, что кота подстрелили на пересечении улиц Гастелло, Маяковского и Котовского 29 мая.
— Заявление в полицию написано, а реакции нет никакой. К сожалению, на следующий день кота пришлось усыпить. Я до сих пор на успокоительных.
Денис также рассказал, что прежде у кота уже был ранения.
— За 10 дней до этого кто-то стрелял коту в заднюю лапу. И люди подтверждают, что кто-то стреляет в этом районе, — объясняет владелец кота.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту НГС подтвердили подачу заявления и сказали, что сейчас проводится проверка.
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