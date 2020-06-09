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Своего кота Сэма Денис нашёл на улице

Своего кота Сэма Денис нашёл на улице

Житель Бердска подал заявление в полицию после того, как ему пришлось усыпить своего кота Сэма — кто-то подстрелил животное на улице.

Как рассказал корреспонденту НГС хозяин кота Денис, он подобрал Сэма на улице в конце октября 2019 года. Месяц назад они переехали на время к маме Дениса в частный дом. Сэм освоился и начал гулять на улице, но однажды ушел и не вернулся. После соседи сказали, что он лежит у них в огороде.

— Зрелище было ужасное, рассказывать не буду, — говорит Денис.

Сначала он даже не понял, что кот подстрелен, — это стало понятно после того, как был сделан рентген.

Рентген, который сделали Сэму

Рентген, который сделали Сэму

Согласно заключению врачей, у кота была сломана лобная кость, а в мозге застряла дробь.

Заключение, которое сделали врачи

Заключение, которое сделали врачи

Денис предполагает, что кота подстрелили на пересечении улиц Гастелло, Маяковского и Котовского 29 мая.

— Заявление в полицию написано, а реакции нет никакой. К сожалению, на следующий день кота пришлось усыпить. Я до сих пор на успокоительных.

Денис также рассказал, что прежде у кота уже был ранения.


— За 10 дней до этого кто-то стрелял коту в заднюю лапу. И люди подтверждают, что кто-то стреляет в этом районе, — объясняет владелец кота.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту НГС подтвердили подачу заявления и сказали, что сейчас проводится проверка.

В прошлом году в Новосибирске бурно обсуждалось убийство домашнего кота Моти в Академгородке. А в феврале 2020 года в Академгородке нашли пакет с расчленённой собакой.

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