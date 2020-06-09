Житель Бердска подал заявление в полицию после того, как ему пришлось усыпить своего кота Сэма — кто-то подстрелил животное на улице.



Как рассказал корреспонденту НГС хозяин кота Денис, он подобрал Сэма на улице в конце октября 2019 года. Месяц назад они переехали на время к маме Дениса в частный дом. Сэм освоился и начал гулять на улице, но однажды ушел и не вернулся. После соседи сказали, что он лежит у них в огороде.

— Зрелище было ужасное, рассказывать не буду, — говорит Денис.

Сначала он даже не понял, что кот подстрелен, — это стало понятно после того, как был сделан рентген.