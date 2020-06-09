Что грозит Михаилу Ефремову за пьяное ДТП? Отвечает эксперт

Актер Михаил Ефремов устроил пьяное ДТП на Садовом кольце в Москве. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон на базе Lada Granta. Сам актер практически не пострадал, а водитель «Гранты» скончался в больнице. Разбираемся, что может грозить Ефремову.
Видео: «Истории из России» / YouTube.com
Судя по записи с камер видеонаблюдения, авария произошла 8 июня в 21:43 по МСК. Дорога немного уходила вправо, Ефремов не смог удержать автомобиль в полосе и вылетел на встречку. По словам очевидцев, актер ехал на очень большой скорости.
Водителя «Гранты», 58-летнего Сергея Захарова, зажало в кабине. Ее пришлось разрезать, чтобы достать водителя. Захаров получил переломы бедра и ребер и закрытую черепно-мозговую травму. По данным Mash, его смогли реанимировать в машине скорой и увезли в Институт Склифосовского.
Корреспондент «РЕН-ТВ» смог пообщаться с Ефремовым сразу после ДТП. Актер оказался сильно пьян — даже не нужно проводить медосвидетельствования. На вопрос о том, знает ли он, что по его вине серьезно пострадал человек, Ефремов ответил, что он его вылечит. Очевидцы также говорят, что актер еле ходил.
— На месте работают экстренные службы. Сотрудниками полиции водитель задержан на месте происшествия. Сейчас проводится его медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови, — сообщила пресс-служба МВД по Москве через два часа после инцидента.
Изначально против Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи 264 УК РФ. Оно предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы за «нарушение ПДД […] лицом, находившимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Но утром 9 июня стало известно, что Захаров скончался от полученных травм. У Сергея Захарова остались жена, дочь и сын.
В результате дело переквалифицировали на более тяжкую часть статьи. Согласно ч. 4 статьи 264 УК РФ, в случае смерти человека срок лишения свободы увеличивается до 5–12 лет. Если бы Захаров остался жив, то Ефремов мог бы отделаться принудительными работами на срок до пяти лет, но теперь это невозможно — закон такого не предусматривает. Впрочем, и максимальный срок в 12 лет обычно назначают водителям с богатой криминальной историей, поэтому в первый раз суд может выбрать более мягкое наказание из «вилки».
— Да, если водитель совершает преступление впервые, речи о максимальных сроках заключения не идёт, — поясняет автоюрист Лев Воропаев. — Однако если были административные дела за езду в нетрезвом виде, это станет отягчающим обстоятельством.
У Михаила Ефремова есть шлейф неоплаченных штрафов, но речь преимущественно о мелких нарушения, например, неоплате парковки.
В теории по статье 264 УК РФ возможно примирение сторон, но эксперт пояснил, что в случае алкогольного опьянения виновника судебная практика почти исключает такой вариант.
В соцсетях также звучат сомнения, не сделают ли водителя фургона крайним, сославшись, например, на превышение им скорости (что ещё нужно доказать), однако эксперты считают, что превышение скорости погибшим, даже если имело место, вряд ли находилось в причинно-следственной связи с инцидентом.
Статью 264 УК РФ ужесточили совсем недавно — в июне 2019 года. Раньше за пьяное ДТП с летальным исходом срок заключения составлял не 5–12 лет, а 2–7 лет. Если обошлось без смертей, то вместо 3–7 лет сажали на срок до 4 лет. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.