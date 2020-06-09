Что грозит Михаилу Ефремову за пьяное ДТП? Отвечает эксперт

Водителя «Гранты», 58-летнего Сергея Захарова, зажало в кабине. Ее пришлось разрезать, чтобы достать водителя. Захаров получил переломы бедра и ребер и закрытую черепно-мозговую травму. По данным Mash, его смогли реанимировать в машине скорой и увезли в Институт Склифосовского.



Корреспондент «РЕН-ТВ» смог пообщаться с Ефремовым сразу после ДТП. Актер оказался сильно пьян — даже не нужно проводить медосвидетельствования. На вопрос о том, знает ли он, что по его вине серьезно пострадал человек, Ефремов ответил, что он его вылечит. Очевидцы также говорят, что актер еле ходил.



— На месте работают экстренные службы. Сотрудниками полиции водитель задержан на месте происшествия. Сейчас проводится его медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови, — сообщила пресс-служба МВД по Москве через два часа после инцидента.



Изначально против Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи 264 УК РФ. Оно предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы за «нарушение ПДД […] лицом, находившимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Но утром 9 июня стало известно, что Захаров скончался от полученных травм. У Сергея Захарова остались жена, дочь и сын.