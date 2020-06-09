Кто именно и почему предоставил министру информацию о том, что пациентка была госпитализирована в тяжелом состоянии и сразу же в реанимацию, — в министерстве не уточнили.

Мама погибшей женщины рассказала корреспонденту НГС, что не знает, писала ли ее дочь отказ от госпитализации.

— Единственное, что она мне говорила, что врач, который приезжал 16 мая, смерил ей сатурацию и сказал: «Зачем я тебя повезу в больницу, где лежат ковидные и все другие?» Вот это она говорила. А подписала она отказ или нет, я не знаю. Я сомневаюсь, что она с такой температурой подписала сама отказ. Они все равно обязаны были её забрать. А с 13 мая где они тогда были? — недоумевает Ирина, мама погибшей женщины.

После заявления министра мама умершей сибирячки рассказала корреспонденту НГС совсем другую историю. Она объяснила, что её дочь сначала не хотели госпитализировать, а потом пять дней продержали в общей палате на шестерых человек.

