Министерство здравоохранения Новосибирской области проведет проверку после публикации НГС о том, что умершую от коронавируса 34-летнюю сибирячку госпитализировали с опозданием. По версии матери, заболевшая женщина дважды вызывала скорую, но ей отказывались делать КТ и тест на коронавирусную инфекцию, а также говорили, что для госпитализации нет оснований. В Минздраве говорят, что это не совсем так.
— Согласно данным, которые поликлиника, скорая помощь и стационар предоставили региональному министерству, направление на госпитализацию пациентка получила еще 16 мая, после того как терапевт поликлиники диагностировал у нее пневмонию. В этот же день к пациентке выезжала специализированная инфекционная бригада скорой помощи для транспортировки её в стационар. Однако женщина отказалась от госпитализации и самостоятельно обратилась в приемный покой больницы только 18 мая, — ответили на официальный запрос НГС в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.
После госпитализации на протяжении нескольких дней состояние пациентки было стабильным.
— Сохранялась сатурация (насыщение крови кислородом. — Прим. авт.) на уровне 95–99%. Затем 23 мая наступило резкое ухудшение, типичное для течения данного заболевания. Пациентку перевели в отделение интенсивной терапии. После публикации в СМИ обращения родственников умершей женщины Минздрав региона считает необходимым детально проверить обстоятельства оказания медицинской помощи пациентке на всех этапах. По данному случаю будет проведен ведомственный контроль качества, — добавили в Минздраве. — Мы приносим искренние соболезнования семье и близким женщины.
Ранее министр здравоохранения региона Константин Хальзов так описывал обстоятельства смерти женщины:
— Она поступила сразу же в крайне тяжёлом состоянии, совсем недолго находилась в медицинском учреждении. Сразу была транспортирована в отделение реанимации, сразу же на ИВЛ. Тотальное поражение лёгочной ткани, просто максимальное разрушение лёгочной ткани, которое не позволило нам помочь ей.
Кто именно и почему предоставил министру информацию о том, что пациентка была госпитализирована в тяжелом состоянии и сразу же в реанимацию, — в министерстве не уточнили.
Мама погибшей женщины рассказала корреспонденту НГС, что не знает, писала ли ее дочь отказ от госпитализации.
— Единственное, что она мне говорила, что врач, который приезжал 16 мая, смерил ей сатурацию и сказал: «Зачем я тебя повезу в больницу, где лежат ковидные и все другие?» Вот это она говорила. А подписала она отказ или нет, я не знаю. Я сомневаюсь, что она с такой температурой подписала сама отказ. Они все равно обязаны были её забрать. А с 13 мая где они тогда были? — недоумевает Ирина, мама погибшей женщины.
После заявления министра мама умершей сибирячки рассказала корреспонденту НГС совсем другую историю. Она объяснила, что её дочь сначала не хотели госпитализировать, а потом пять дней продержали в общей палате на шестерых человек.
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