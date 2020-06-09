Нет того снисходительного отношения к пьянчужке, какое было в советское время. Разве что в деревнях, где остались сердобольные бабули, по старой памяти этим людям многое прощается, к ним относятся как к неразумным детям. Жители больших городов, носители новой этики, молодые непогрешимые зожники — те самые, что борются с гендерными, расовыми и прочими предрассудками, — почему-то отказывают в милости падшему алкоголику и бичуют его плетью.



Считается, что цвет кожи, сексуальная ориентация — данность с рождения, то, чего нельзя изменить, а вот алкоголизм — это дело добровольное, и пьющий человек, безвольный, не способный себя контролировать, ничего, кроме презрения и брезгливости, не заслуживает: он сам выбрал себе такую жизнь. Это не так, друзья мои. Как свою истинную сексуальность можно понять и принять не сразу, а методом проб и ошибок, предположим, к 30 годам, так и алкоголиками люди становятся не сразу. В эту воронку человек затягивается постепенно. Это заметно окружающим его людям, но не ему самому. В этом и коварство алкоголя — долгое время, годами, десятилетиями алкоголик пребывает в иллюзии, что с ним все в порядке, он такой же, как все: пьет раз в неделю, в драки не лезет, язык не заплетается, ноги держат. А потом все резко, в одно мгновение, обрывается. Ты либо умираешь, либо попадаешь в больницу с панкреатитом, либо, как Ефремов, попадаешь в такую передрягу, из которой бескровно выбраться уже не получится.

