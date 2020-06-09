В небе над Новосибирском появились серебристые облака — ночью они выглядят очень красиво

В небе над Новосибирском начался сезон серебристых облаков, характерных для лета.

Серебристые облака видно именно летом, потому что в это время практически нет ночи — её место занимают астрономические сумерки. Солнце не заходит далеко за горизонт и подсвечивает облака, поэтому их хорошо видно.



Астрофотограф Денис Франчак смог сделать их снимки 7 июня — посмотрите, каким красивым было небо в ту ночь.