В небе над Новосибирском появились серебристые облака — ночью они выглядят очень красиво

В небе над Новосибирском начался сезон серебристых облаков, характерных для лета.
Серебристые облака видно именно летом, потому что в это время практически нет ночи — её место занимают астрономические сумерки. Солнце не заходит далеко за горизонт и подсвечивает облака, поэтому их хорошо видно.
Астрофотограф Денис Франчак смог сделать их снимки 7 июня — посмотрите, каким красивым было небо в ту ночь.
Ранее НГС подробнее писал о природе серебристых облаков. Это достаточно редкое явление, которое можно наблюдать несколько раз за лето.
В ночь с 5 на 6 июня над Новосибирском прошло полутеневое лунное затмение. Тогда новосибирцы могли увидеть в небе Юпитер, Сатурн и Марс.