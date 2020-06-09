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В небе над Новосибирском появились серебристые облака — ночью они выглядят очень красиво

Они становятся заметны летом, когда место ночи занимают астрономические сумерки

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Серебряные облака появляются в наших широтах в июне-июле

Серебряные облака появляются в наших широтах в июне-июле

В небе над Новосибирском начался сезон серебристых облаков, характерных для лета.

Серебристые облака видно именно летом, потому что в это время практически нет ночи — её место занимают астрономические сумерки. Солнце не заходит далеко за горизонт и подсвечивает облака, поэтому их хорошо видно.

Астрофотограф Денис Франчак смог сделать их снимки 7 июня — посмотрите, каким красивым было небо в ту ночь.

Природа и механизмы возникновения таких облаков до конца не изучены. Скорее всего, они состоят из мелких кристалликов льда, сконденсировавшихся вокруг пылинок в атмосфере, в том числе под действием потока космических лучей<br>

Природа и механизмы возникновения таких облаков до конца не изучены. Скорее всего, они состоят из мелких кристалликов льда, сконденсировавшихся вокруг пылинок в атмосфере, в том числе под действием потока космических лучей

Высота таких облаков может достигать 85 километров. Именно в зоне серебристых облаков атмосфера непосредственно встречается с космосом

Высота таких облаков может достигать 85 километров. Именно в зоне серебристых облаков атмосфера непосредственно встречается с космосом

Ранее НГС подробнее писал о природе серебристых облаков. Это достаточно редкое явление, которое можно наблюдать несколько раз за лето.

В ночь с 5 на 6 июня над Новосибирском прошло полутеневое лунное затмение. Тогда новосибирцы могли увидеть в небе Юпитер, Сатурн и Марс.

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серебристые облакаастрономия
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