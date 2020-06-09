ГУ МВД по Новосибирской области сообщило о задержании двух молодых новосибирцев, подозреваемых в разбойном нападении в январе.
Как мы писали ранее, нападение произошло в Бронном переулке — двое мужчин в медицинских масках перегородили дорогу на своем автомобиле, а после разбили стекло машины потерпевшего водителя, брызнули ему в лицо из газового баллончика и попытались вытащить из салона сумку с деньгами. Позже потерпевший мужчина рассказал корреспонденту НГС, что он работает техником-инкассатором и вёз в компанию крупную сумму денег, собранную из телефонных автоматов.
В пресс-службе ГУ МВД уточнили, что в сумке во время нападения было более 1,3 миллиона рублей. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» (ч. 4 ст. 162 УК РФ). Чтобы найти нападавших, ведомство разместило у себя на сайте видео с регистратора инкассаторской машины.
— В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был получен и отработан большой массив информации, позволивший установить личности подозреваемых — двух ранее не судимых жителей Новосибирска в возрасте 21 и 22 лет, которые были задержаны 3 июня. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в ведомстве.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают, каким образом нападавшие получили информацию о перевозке крупной суммы денег и как было спланировано нападение.
В феврале этого года новосибирец, угрожая игрушечным пистолетом похитил из круглосуточного киоска 300 рублей и купил розу девушке. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.