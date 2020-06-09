— В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был получен и отработан большой массив информации, позволивший установить личности подозреваемых — двух ранее не судимых жителей Новосибирска в возрасте 21 и 22 лет, которые были задержаны 3 июня. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в ведомстве.



Сейчас сотрудники полиции устанавливают, каким образом нападавшие получили информацию о перевозке крупной суммы денег и как было спланировано нападение.



В феврале этого года новосибирец, угрожая игрушечным пистолетом похитил из круглосуточного киоска 300 рублей и купил розу девушке. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.