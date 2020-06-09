9 июня вторник
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 4/10
usd 68.31
eur 77.19
Тема дня История 34-летней Надежды, умершей от коронавируса

Все новости

Все новости
Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью

Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью

Водитель фургона, пострадавший в аварии с Михаилом Ефремовым, погиб, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД. В ДТП мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в отделении реанимации.

Также удалось установить личность водителя — им был 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров. В Москве он работал водителем-курьером.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в понедельник около 23:00 мск. На своем джипе актер пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. В момент аварии актер был пьян.

Момент, когда джип Ефремова вылетает на встречную полосу и таранит фургон

В отношении актера заведено уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Учитывая, что водитель фургона погиб, Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.

А вот момент, когда полицейские повели Ефремова. На видео видно, что актер плохо стоит на ногах

У Михаила Ефремова это уже не первое серьёзное ДТП. Ранее он в центре Москвы на своём Mercedes врезался в Ford, на котором передвигались двое мужчин.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ12
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

Михаил ЕфремовДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (93)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!