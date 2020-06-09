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Джип Ефремова пересек двойную сплошную и врезался в фургон

Джип Ефремова пересек двойную сплошную и врезался в фургон

Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы. На своем джипе актер развернулся через двойную сплошную и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Момент столкновения сразу попал на несколько камер, вот эти кадры.

Grand Cherokee пересекает двойную сплошную

Скорая, спасатели и очевидцы на месте ДТП

По данным столичного главка полиции, ДТП случилось на Смоленской площади вчера около 23:00 мск. Водителя фургона, в который влетел Ефремов, зажало в машине, он серьезно пострадал. Позже в полиции заявили, что в момент аварии актер был пьян.

В момент ДТП Ефремов был в машине не один

В момент ДТП Ефремов был в машине не один

Пострадавшего зажало в фургоне

Пострадавшего зажало в фургоне

Baza сообщает, что вместе с Михаилом Ефремовым в машине были двое пассажиров: ещё один актёр Иван Стебунов и его супруга Елена Власова

Baza сообщает, что вместе с Михаилом Ефремовым в машине были двое пассажиров: ещё один актёр Иван Стебунов и его супруга Елена Власова

Водитель в больнице. Известно, что пострадавший работал доставщиком еды.

В отношении актера заведено уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит до семи лет лишения свободы. На происшествие уже отреагировала дочь Михаила Ефремова — Анна-Мария. В своем инстаграме девушка сообщила, что не одобряет поступок отца, и он должен нести ответственность «как скажет закон». Семья готова помогать пострадавшему в аварии.

Позже стало известно, что водитель фургона, пострадавший в аварии с Михаилом Ефремовым, скончался в больнице в отделении реанимации. В ДТП он получил травмы, несовместимые с жизнью.

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ДТПМихаил Ефремов
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