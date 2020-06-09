В Новосибирске от коронавируса умерли двое мужчин.
— Скончались два пациента, мужчины в возрасте 63 и 78 лет, — сообщили в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.
Всего в регионе зафиксировано 44 летальных случая от Covid-19.
Если вы знали погибших от коронавируса пациентов, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, то свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 982 781–74–07. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса или, может, вы сами переболели этим вирусом, то также свяжитесь с нами.
Сегодня НГС рассказал подробности гибели 34-летней жительницы Новосибирска. Она умерда от коронавируса, о чем стало известно 4 июня. Министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал, что она поступила в больницу сразу в тяжёлом состоянии, но врачам не удалось её спасти. Мама умершей девушки обвиняет чиновников в обмане и рассказывает совсем другую историю.
В эти выходные стало известно, что заведующий патологоанатомическим отделением ГКБ № 25 Илья Жарков скончался в реанимации. Мы поговорили с близкими 49-летнего патологоанатома. Они рассказали, на что он жаловался во время лечения.
Накануне на НГС был опубликован дневник Руслана Косолапова, который потерял из-за коронавируса отца и деда. Вирус выкосил семью Косолаповых буквально за три недели. Всё это время Руслан вел дневник.