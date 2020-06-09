В Новосибирске от коронавируса умерли двое мужчин.



— Скончались два пациента, мужчины в возрасте 63 и 78 лет, — сообщили в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.

Всего в регионе зафиксировано 44 летальных случая от Covid-19.



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