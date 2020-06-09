В Новосибирской области коронавирус диагностировали еще у 104 жителей.

— На утро 9 июня в Новосибирской области за сутки выявили 104 новых случая COVID-19. 69 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались два пациента, мужчины в возрасте 63 и 78 лет, — сообщили в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.

Всего в регионе зафиксировано 3752 случая Covid-19, из них — 251 ребенок. 1455 пациентов выздоровели, 44 пациента скончались.

В реанимации находится 41 человек, на ИВЛ — 9 пациентов.



В детскую больницу №3 госпитализированы 76 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 642.



223 пациента с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.



Всего в Новосибирской области сделано 138 803 теста на коронавирус.



Под медицинским наблюдением остаются 1 520 жителей региона, 20 207 человек сняты с меднаблюдения.

