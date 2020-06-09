Подробности ночного ДТП на Грибоедова: пострадали четверо

В Госавтоинспекции Новосибирска рассказали подробности ДТП на Грибоедова: сегодня ночью на этой дороге столкнулись три автомобиля.
— 8 июня в 22:45 водитель 1972 года рождения на автомобиле Mitsubishi Galant двигался по улице Грибоедова, со стороны улицы Кирова, в сторону Автогенной. В пути следования у дома
Renault Logan был брендирован одной из служб такси. Его пассажиры, как и водитель, получили различные травмы.
— В результате ДТП водитель Renault Logan и трое пассажиров с различными травмами были доставлены в больницу. У одного из них тяжелая закрытая черепно-мозговая травма головы, — добавил Савченков.
Вчера днем, 8 июня, в Черепановском районе перевернулись «жигули» — семь человек пострадали, один погиб.