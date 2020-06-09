Подробности ночного ДТП на Грибоедова: пострадали четверо

В Госавтоинспекции Новосибирска рассказали подробности ДТП на Грибоедова: сегодня ночью на этой дороге столкнулись три автомобиля.



— 8 июня в 22:45 водитель 1972 года рождения на автомобиле Mitsubishi Galant двигался по улице Грибоедова, со стороны улицы Кирова, в сторону Автогенной. В пути следования у дома № 186 по улице Московская он допустил столкновение с автомобилем Renault Logan, за рулем которого был водитель 1992 года рождения. В результате Renault Logan допустил столкновение с припаркованным автомобилем Toyota Avensis, — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.