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Подробности ночного ДТП на Грибоедова: пострадали четверо

Среди пострадавших оказались водитель и пассажиры

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В аварии пострадали 4 человека

В аварии пострадали 4 человека

В Госавтоинспекции Новосибирска рассказали подробности ДТП на Грибоедова: сегодня ночью на этой дороге столкнулись три автомобиля.

— 8 июня в 22:45 водитель 1972 года рождения на автомобиле Mitsubishi Galant двигался по улице Грибоедова, со стороны улицы Кирова, в сторону Автогенной. В пути следования у дома № 186 по улице Московская он допустил столкновение с автомобилем Renault Logan, за рулем которого был водитель 1992 года рождения. В результате Renault Logan допустил столкновение с припаркованным автомобилем Toyota Avensis, — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Renault Logan был брендирован одной из служб такси. Его пассажиры, как и водитель, получили различные травмы.

— В результате ДТП водитель Renault Logan и трое пассажиров с различными травмами были доставлены в больницу. У одного из них тяжелая закрытая черепно-мозговая травма головы, — добавил Савченков.

Вчера днем, 8 июня, в Черепановском районе перевернулись «жигули» — семь человек пострадали, один погиб.

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ДТПДТП с пострадавшими
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