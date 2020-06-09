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У&nbsp;BMW полностью выгорел моторный отсек, но задняя часть осталась целой

У BMW полностью выгорел моторный отсек, но задняя часть осталась целой

В Новосибирске во дворе по улице Державина, 77 сегодня ночью сгорел BMW X6.

— Горит автомобиль во дворе. Сообщение поступило в 1:29, — такая информация поступила в «Службу 112». О происшествии сообщили около 15 очевидцев.

Подписчик группы «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» сообщил, что на колесе он нашел бутылку с запахом бензина, а у BMW полностью выгорел моторный отсек.

«За 4 минуты до поджога был сделан заказ по "Яндекс.Такси" от точки возгорания, но через 20 минут ожидания заказ был отменён», — цитирует подписчика группа.

В конце мая ночью в Кировском районе Новосибирска, напротив дома на Немировича-Данченко, 150 сгорела «Мазда».

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пожарсгорел автомобиль
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