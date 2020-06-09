Новые жертвы коронавируса в Новосибирске - в больнице умерли два пациента (онлайн)

В Новосибирске от коронавируса умерло еще 2 человека
По данным оперативного штаба на утро 9 июня в Новосибирской области за сутки выявили 104 новых случая COVID-19. 69 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались два пациента, мужчины в возрасте 63 и 78 лет.
Всего в регионе – 3752 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них – 251 ребенок. 1455 пациентов выздоровели, 44 пациента скончались.
В отделениях реанимации находится 41 человек. На ИВЛ – 9 пациентов.
В детскую больницу №3 госпитализированы 76 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 642.
223 пациента с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.
Всего в Новосибирской области сделано 138 803 теста на коронавирус.
Под медицинским наблюдением остаются 1 520 жителей региона, 20 207 человек сняты с меднаблюдения.
Невестой месяца на НГС стала Светлана Белинина. Она работает руководителем музыкальной группы в детском саду, а в свободное время пишет музыку для детских песен. Сибирячка дважды в разводе, у неё двое взрослых сыновей и дочь школьного возраста. Она ведет активный образ жизни, снимается в популярных реалити-шоу и имеет статус королевы красоты, о котором не сильно любит распространяться из-за людских предубеждений. После замужества по воле случая или закону подлости Светлане попадались лжецы, не способные принимать серьезные решения — она надеется встретить их полную противоположность. Корреспонденту НГС жительница Новосибирска рассказала о том, каким должен быть её будущий избранник.
Прогуляемся по утреннему Новосибирску вместе с нашим корреспондентом Екатериной Евстафьевой.
Алтайские депутаты предложили оставить платные места для рыбалки. Новосибирские рыбаки-любители это предложение осудили и попросили новосибирских законодателей обратиться в Госдуму за защитой рыбы. По мнению местных рыболовов-любителей, инициатива депутатов Алтая губительна для новосибирской рыбы. Почему это может нанести большой урон и что депутаты могут сделать для рыбы — в материале корреспондента НГС.
Статья не про коронавирус, которая будет полезна автолюбителям.
Автомобилистка Елена попала в ДТП на Lada Vesta: виновник пропахал правый борт почти новой машины. «Весту» отремонтировали, но, очевидно, она утратила состояние «не бита, не крашена», которое так ценят при перепродаже машины, то есть потеряла в цене. Елена попыталась получить со страховой утрату товарной стоимости (УТС), но, несмотря на прошлогоднюю реформу, страховые по-прежнему «не видят» УТС. Как всё-таки можно получить выплату - вы узнаете в нашем материале.
Общественность взбудоражила новость о том, что отель на Алтае предложил отдохнуть в палатке за 500 тысяч рублей — об этом написали сразу несколько изданий. Журналист НГС решил разобраться, что предлагают за эти деньги отдыхающим и зачем вообще небедные люди едут далеко в горы, чтобы пожить неделю под тентом. У нового вида отдыха даже есть отдельное название — глэмпинг.
Ученикам 11-х классов всегда приходится несладко: нужно сдавать ЕГЭ, поступать в вуз и круто менять свою жизнь. Но в этом году пандемия подкинула школьникам кучу сюрпризов — дистанционную учебу, перенос экзаменов, неразбериху с поступлением в вузы и выпускными. Многие подростки в последние месяцы испытывают небывалый стресс. Как с ним справиться? Читайте советы психологов.
Если вчера вы не читали новости, рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе в понедельник.
- Карантин изменил многое в нашей жизни. В том числе и отношение к своему жилью. Рассказываем, какие изменения произошли на рынке недвижимости за последние месяцы.
- Стало известно об ещё одной смерти пациента с коронавирусом. За всё время в регионе скончалось 42 человека с подтверждённым COVID-19.
- Губернатор Андрей Травников сообщил об ослаблении карантинных мер. Так, с сегодняшнего дня разрешено работать непродовольственным магазинам с площадью не более 400 квадратных метров и отдельным входом. Постановление уже опубликовано на сайте правительства.
- Из-за коронавируса изменились правила поступления в вузы. Разбираемся, что теперь нужно делать, чтобы стать студентом.
- В МВД отказались назвать количество полицейских, заражённых коронавирусом.
- Житель Новосибирска размышляет о том, как за несколько десятилетий изменился город.
- Мы ищем героев, которые победили коронавирус. Если это вы или же вы знаете такого человека, свяжитесь с нами.
- В Москве отменили режим самоизоляции. Жители столицы сидели дома с конца марта.
- После открытия непродовольственных магазинов мы решили прогуляться по торговым точкам города, которым теперь официально разрешено работать. Но выяснилось, что торговля во многих местах и не прекращалась.
- Новосибирские чиновники проверили сотни продовольственных магазинов и выписали десятки штрафов за нарушение масочного режима.
- Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что россияне скоро смогут выехать из страны. Правда, не все.
Сильный ветер вчера валил деревья в Новосибирске и сорвал крышу со здания в Марусино — этот момент попал на видео, которое опубликовали «Спасатели МАСС».
Вчера вечером в Новосибирск пришла гроза. Немного впечатляющих кадров и видео от наших читателей.
История 34-летней сибирячки, умершей от коронавируса
О смерти от коронавируса 34-летней жительницы Новосибирска стало известно 4 июня. Министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал, что она поступила в больницу сразу в тяжёлом состоянии, но врачам не удалось её спасти. Мама умершей девушки обвиняет чиновников в обмане и рассказывает совсем другую историю.
Она утверждает, что её дочь десять дней не хотели госпитализировать, после этого еще пять дней она пролежала в общей палате на шестерых человек. Если всё действительно так, как рассказывают родственники, то становится вдвойне страшно: своевременное выявление болезни ещё не гарантирует, что вас вовремя начнут лечить.
Рассказываем историю 34-летней Надежды — она работала в аптеке, воспитывала 12-летнюю дочь, но не смогла противостоять вирусу и бюрократической машине.
Сначала немного цифр.
По данным оперативного штаба на данный момент в Новосибирской области зафиксировано 3648 случаев заражения коронавирусом. Из них 250 - дети. 1386 человек выздоровели, 42 пациента скончались.
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