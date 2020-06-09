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Новые жертвы коронавируса в Новосибирске - в больнице умерли два пациента (онлайн)

Рассказываем, что происходит в городе (не только про Covid-19)

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Продолжается очередная неделя самоизоляции. Статистика по заболеваемости коронавирусом в Новосибирске стабильно показывает ежедневный рост больше чем на 100 человек. При этом в регионе начинают активно снимать ограничения — вчера официально разрешили работать большому количеству магазинов.

А что принесёт нам этот вторник? Дождёмся ли мы послабления мер или, наоборот, появятся новые запреты?

Не забывайте делиться с нами тем, что вы заметили в жизни города. У вас есть интересная новость, связанная с коронавирусом? Вы сняли классное фото или видео? Хотите поделиться своими рассуждениями и рассказами? Пишите и присылайте их нам по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 913 713–55–80 или на почту news@ngs.ru.

Александра Бруня

В Новосибирске от коронавируса умерло еще 2 человека

По данным оперативного штаба на утро 9 июня в Новосибирской области за сутки выявили 104 новых случая COVID-19. 69 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались два пациента, мужчины в возрасте 63 и 78 лет.

Всего в регионе – 3752 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них – 251 ребенок. 1455 пациентов выздоровели, 44 пациента скончались.

В отделениях реанимации находится 41 человек. На ИВЛ – 9 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 76 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 642.

223 пациента с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.

Всего в Новосибирской области сделано 138 803 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 1 520 жителей региона, 20 207 человек сняты с меднаблюдения.

Александра Бруня

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Александра Бруня

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Александра Бруня

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Александра Бруня

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Александра Бруня

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Александра Бруня

Если вчера вы не читали новости, рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе в понедельник.

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  • Из-за коронавируса изменились правила поступления в вузы. Разбираемся, что теперь нужно делать, чтобы стать студентом.
  • Житель Новосибирска размышляет о том, как за несколько десятилетий изменился город.
  • Мы ищем героев, которые победили коронавирус. Если это вы или же вы знаете такого человека, свяжитесь с нами.
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Сильный ветер вчера валил деревья в Новосибирске и сорвал крышу со здания в Марусино — этот момент попал на видео, которое опубликовали «Спасатели МАСС».

Александра Бруня

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Александра Бруня

История 34-летней сибирячки, умершей от коронавируса

О смерти от коронавируса 34-летней жительницы Новосибирска стало известно 4 июня. Министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал, что она поступила в больницу сразу в тяжёлом состоянии, но врачам не удалось её спасти. Мама умершей девушки обвиняет чиновников в обмане и рассказывает совсем другую историю.

Она утверждает, что её дочь десять дней не хотели госпитализировать, после этого еще пять дней она пролежала в общей палате на шестерых человек. Если всё действительно так, как рассказывают родственники, то становится вдвойне страшно: своевременное выявление болезни ещё не гарантирует, что вас вовремя начнут лечить.

Рассказываем историю 34-летней Надежды — она работала в аптеке, воспитывала 12-летнюю дочь, но не смогла противостоять вирусу и бюрократической машине.

Александра Бруня

Сначала немного цифр.

По данным оперативного штаба на данный момент в Новосибирской области зафиксировано 3648 случаев заражения коронавирусом. Из них 250 - дети. 1386 человек выздоровели, 42 пациента скончались.

Александра Бруня

Доброе утро, дорогие читатели! Мы начинаем нашу традиционную хронику. Спасибо, что остаетесь с нами.

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коронавирус в Новосибирскекоронавируссамоизоляция
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