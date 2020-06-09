Новые жертвы коронавируса в Новосибирске - в больнице умерли два пациента (онлайн)

Продолжается очередная неделя самоизоляции. Статистика по заболеваемости коронавирусом в Новосибирске стабильно показывает ежедневный рост больше чем на 100 человек. При этом в регионе начинают активно снимать ограничения — вчера официально разрешили работать большому количеству магазинов.

А что принесёт нам этот вторник? Дождёмся ли мы послабления мер или, наоборот, появятся новые запреты?



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