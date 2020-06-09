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Евгению Жижилину присвоено звание&nbsp;«Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»

Евгению Жижилину присвоено звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попал один человек из Новосибирской области.

— За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить почётное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» Жижилеву Евгению Николаевичу — машинисту электровоза эксплуатационного локомотивного депо Новосибирск Западно-Сибирской дирекции тяги <…> филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», — говорится в тексте указа.

Известно, что Евгений Жижилев в 2016 году был награждён знаком «Почетный железнодорожник ОАО "Российские железные дороги"».

В конце мая Владимир Путин дал государственные награды четырём жителям Новосибирской области. В этот список вошли общественный деятель, доктор наук, глава соцзащиты Ленинского района и председатель совета стариков и суда чести казачьего общества.

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