Поздно вечером в понедельник, 8 июня, в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП с участием трёх машин, в котором пострадало несколько человек.

Как сообщают очевидцы в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», столкновение произошло на высокой скорости. Одного из водителей зажало в автомобиле, его с помощью специальных инструментов доставали спасатели.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП подтвердили.

— Столкновение произошло в 22:44 на пересечении улиц Московской и Грибоедова. Столкнулись три легковых автомобиля. По предварительной информации, пострадали три человека, — рассказали в ведомстве.