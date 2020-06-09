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На месте работала полиция, врачи и пожарные

На месте работала полиция, врачи и пожарные

Поздно вечером в понедельник, 8 июня, в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП с участием трёх машин, в котором пострадало несколько человек.

Как сообщают очевидцы в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», столкновение произошло на высокой скорости. Одного из водителей зажало в автомобиле, его с помощью специальных инструментов доставали спасатели.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП подтвердили.

— Столкновение произошло в 22:44 на пересечении улиц Московской и Грибоедова. Столкнулись три легковых автомобиля. По предварительной информации, пострадали три человека, — рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работали пожарные, скорая помощь и полиция.

Днём 8 июня в Черепановском районе перевернулись «Жигули» — семь человек пострадали, один погиб.

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