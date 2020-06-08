9 июня вторник
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 1/10
usd 68.63
eur 77.97
Тема дня Отбой карантину: в Новосибирске открывают магазины

Все новости

Все новости
За сутки в регионе выявлено 102 пациента с COVID-19

За сутки в регионе выявлено 102 пациента с COVID-19

В понедельник, 8 июня, оперштаб Новосибирской области сообщил о 102 случаях коронавируса. За всё время пандемии в регионе выявлено 3648 человек с подтверждённым COVID-19, 1386 из которых вылечились, а 42 — умерли.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

  • Карантин изменил многое в нашей жизни. В том числе и отношение к своему жилью. Рассказываем, какие изменения произошли на рынке недвижимости за последние месяцы.
  • Из-за коронавируса изменились правила поступления в вузы. Разбираемся, что теперь нужно делать, чтобы стать студентом.
  • Житель Новосибирска размышляет о том, как за несколько десятилетий изменился город.
  • Мы ищем героев, которые победили коронавирус. Если это вы или же вы знаете такого человека, свяжитесь с нами.

НГС продолжает вести онлайн-хронику пандемии в режиме онлайн.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Коронавирус в Новосибирскехроника коронавируса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (22)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!