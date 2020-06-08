В понедельник, 8 июня, оперштаб Новосибирской области сообщил о 102 случаях коронавируса. За всё время пандемии в регионе выявлено 3648 человек с подтверждённым COVID-19, 1386 из которых вылечились, а 42 — умерли.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.