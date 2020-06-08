В понедельник, 8 июня, оперштаб Новосибирской области сообщил о 102 случаях коронавируса. За всё время пандемии в регионе выявлено 3648 человек с подтверждённым COVID-19, 1386 из которых вылечились, а 42 — умерли.
Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.
- Вчера стало известно о том, что в Новосибирске скончался патологоанатом больницы № 25 Илья Жарков, который три недели вскрывал тела умерших от коронавируса. Он попал в федеральный «Список памяти» медработников, погибших во время пандемии.
- Карантин изменил многое в нашей жизни. В том числе и отношение к своему жилью. Рассказываем, какие изменения произошли на рынке недвижимости за последние месяцы.
- Стало известно об ещё одной смерти пациента с коронавирусом. За всё время в регионе скончалось 42 человека с подтверждённым COVID-19.
- Губернатор Андрей Травников сообщил об ослаблении карантинных мер. Так, с сегодняшнего дня разрешено работать непродовольственным магазинам с площадью не более 400 квадратных метров и отдельным входом. Постановление уже опубликовано на сайте правительства.
- Из-за коронавируса изменились правила поступления в вузы. Разбираемся, что теперь нужно делать, чтобы стать студентом.
- В МВД отказались назвать количество полицейских, заражённых коронавирусом.
- Житель Новосибирска размышляет о том, как за несколько десятилетий изменился город.
- За сутки в России подтвердилось ещё 8985 новых случаев. Умерло 112 человек.
- Мы ищем героев, которые победили коронавирус. Если это вы или же вы знаете такого человека, свяжитесь с нами.
- С завтрашнего дня Москва отменяет режим самоизоляции. Жители столицы сидели дома с конца марта.
- После открытия непродовольственных магазинов мы решили прогуляться по торговым точкам города, которым теперь официально разрешено работать. Но выяснилось, что торговля во многих местах и не прекращалась.
- Новосибирские чиновники проверили сотни продовольственных магазинов и выписали десятки штрафов за нарушение масочного режима.
- Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что россияне скоро смогут выехать из страны. Правда, не все.
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