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Сейчас устанавливаются все обстоятельства данного происшествия

Сейчас устанавливаются все обстоятельства данного происшествия

В понедельник, 8 июня, в социальных сетях появилась информация о том, что на микрорайоне «Стрижи» женщина била девочку по лицу. Ситуацией о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка, соединенное с жестоким обращением заинтересовались следователи.

— По предварительным данным, 8 июня 2020 года в дневное время женщина, прогуливаясь со своим ребенком в микрорайоне «Стрижи» в Заельцовском районе Новосибирска, поставила коляску в сторону солнца, отчего девочка, испытывая дискомфорт от прямых солнечных лучей, начала плакать. Мать ударила ребенка по лицу и потребовала, чтобы последняя замолчала. После чего, женщина начала шлепать ребенка по лицу без остановки, — говорится в сообщении СКР по Новосибирской области.

Сейчас по данному сообщению проводится доследственная проверка. На место происшествия выехали следователи.

В начале марта в одной из школ Новосибирска ученицы жестоко избили семиклассницу.

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жестокое обращение с ребенком
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