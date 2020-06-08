В понедельник, 8 июня, в социальных сетях появилась информация о том, что на микрорайоне «Стрижи» женщина била девочку по лицу. Ситуацией о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка, соединенное с жестоким обращением заинтересовались следователи.

— По предварительным данным, 8 июня 2020 года в дневное время женщина, прогуливаясь со своим ребенком в микрорайоне «Стрижи» в Заельцовском районе Новосибирска, поставила коляску в сторону солнца, отчего девочка, испытывая дискомфорт от прямых солнечных лучей, начала плакать. Мать ударила ребенка по лицу и потребовала, чтобы последняя замолчала. После чего, женщина начала шлепать ребенка по лицу без остановки, — говорится в сообщении СКР по Новосибирской области.

