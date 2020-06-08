1 июля в этом году выпадает на среду — этот день уже объявили выходным.



А здесь мы собрали ответы на основные вопросы по голосованию.

О поправках в Конституцию начали говорить в январе после того, как их предложил Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному собранию. Изначально датой голосования утвердили 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести на неопределенный срок. До того как COVID-19 стал активно распространяться по стране, поправки уже успели пройти все необходимые инстанции: от Госдумы до Конституционного суда.

