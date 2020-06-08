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Голосование о поправках пройдет 1 июля, но бюллетени печатают уже сейчас&nbsp;

Голосование о поправках пройдет 1 июля, но бюллетени печатают уже сейчас 

На прошлой неделе Владимир Путин утвердил дату голосования о поправках в Конституцию — 1 июля. Этот день для всей страны будет выходным. В Новосибирске уже начали печатать бюллетени для голосования — НГС побывал в типографии и посмотрел, как это происходит.

Бюллетени печатают в типографии «Советской Сибири». Там же печатали бланки к выборам президента в 2018 году&nbsp;

Бюллетени печатают в типографии «Советской Сибири». Там же печатали бланки к выборам президента в 2018 году 

В типографии делают два типа бюллетеней: для ручного и машинного подсчёта&nbsp;

В типографии делают два типа бюллетеней: для ручного и машинного подсчёта 

Почти сразу после объявления даты голосования в Сети появился ролик&nbsp; РИА ФАН. Он довольно странный и опирается на одну из поправок в Конституции. Посмотреть <a href="https://news.ngs.ru/more/69293914/" target="_blank" class="_">можно здесь</a>&nbsp;

Почти сразу после объявления даты голосования в Сети появился ролик  РИА ФАН. Он довольно странный и опирается на одну из поправок в Конституции. Посмотреть можно здесь 

В отличие от обычных бюллетеней, на этих всего два варианта&nbsp;— «да» и «нет»&nbsp;

В отличие от обычных бюллетеней, на этих всего два варианта — «да» и «нет» 

Бюллетени сортируются по районам&nbsp;

Бюллетени сортируются по районам 

Для голосования изготовят список сразу с внесенными данными паспорта голосующего и будут сверять документы. Это должно минимизировать время нахождения в помещении

Для голосования изготовят список сразу с внесенными данными паспорта голосующего и будут сверять документы. Это должно минимизировать время нахождения в помещении

1 июля в этом году выпадает на среду — этот день уже объявили выходным.

А здесь мы собрали ответы на основные вопросы по голосованию.

О поправках в Конституцию начали говорить в январе после того, как их предложил Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному собранию. Изначально датой голосования утвердили 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести на неопределенный срок. До того как COVID-19 стал активно распространяться по стране, поправки уже успели пройти все необходимые инстанции: от Госдумы до Конституционного суда.

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Конституция Россииголосование за поправки в Конституцию
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