На смену коронавирусу пришли массовые беспорядки. Что происходит в США — прямой эфир с сибирячкой

Вечером в этот понедельник, 8 июня, мы поговорим в прямом эфире нашего Instagram c Натальей Вольхиной, бывшей сибирячкой. В 2017 году она переехала из Новосибирска в Сан-Хосе (США).

Мы поговорим с Натальей о протестах против полицейского произвола. Поводом для недовольства стала смерть во время жесткого задержания чернокожего американца Джорджа Флойда (тот пытался расплатиться фальшивой купюрой и дрался с полицией). Мирные митинги переросли в массовые беспорядки.

Что происходит сейчас в Америке — можно почитать тут.