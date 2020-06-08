На смену коронавирусу пришли массовые беспорядки. Что происходит в США — прямой эфир с сибирячкой

Вечером в этот понедельник, 8 июня, мы поговорим в прямом эфире нашего Instagram c Натальей Вольхиной, бывшей сибирячкой. В 2017 году она переехала из Новосибирска в Сан-Хосе (США).
Мы поговорим с Натальей о протестах против полицейского произвола. Поводом для недовольства стала смерть во время жесткого задержания чернокожего американца Джорджа Флойда (тот пытался расплатиться фальшивой купюрой и дрался с полицией). Мирные митинги переросли в массовые беспорядки.
Что происходит сейчас в Америке — можно почитать тут.
Задать вопросы Наталье сегодня сможет любой желающий. Она расскажет, как лично её семью коснулись массовые протесты, страшно ли выходить на улицу и сколько разбитых окон появилось на улицах Сан-Хосе.
Прямой эфир состоится в 22:30 в Instagram НГС.
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