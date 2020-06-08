Правительство Новосибирской области опубликовало документ, который разрешает начать работу некоторым магазинам с непродовольственными товарами. Его опубликовали на сайте областной администрации.
Изменения вносятся в пункт №7 постановление от 15 мая 2020 года.
В пункте №7 старого постановления перечислены непродовольственные магазины, чья работа ограничена. В новом документе у некоторых из них стоит сноска, которая указывает на то, что они смогут возобновить свою деятельность, если соответствуют определенным требованиям. .
— Приостановление (ограничение) деятельности не распространяется на розничную торговлю в магазинах непродовольственных товаров площадью до 400 кв. м площади торгового зала, при наличии отдельного наружного (уличного) входа в магазин и непревышении предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале магазинов (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м), — говорится в документе.
Так, открыться смогут магазины розничной торговли информационным и коммуникационным оборудованием, бытовыми и культурно-развлекательными изделиями, а также специализированными товарами.
Сноски нет, в частности, у тех магазинов, которые торгуют текстилем, одеждой и обувью на рынках, соответственно, им работать пока не разрешили.
С полным текстом изменений вы можете ознакомиться ниже.
Напомним, как выглядел пункт №7 предыдущего постановления.
Недавно правительство Новосибирской области выпустило новое постановление новое постановление о самоизоляции. Мы также публиковали его полный текст.