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Тема дня Отбой карантину: в Новосибирске открывают магазины

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Новый документ о правилах работы бизнеса опубликовали на сайте правительства Новосибирской области

Новый документ о правилах работы бизнеса опубликовали на сайте правительства Новосибирской области

Правительство Новосибирской области опубликовало документ, который разрешает начать работу некоторым магазинам с непродовольственными товарами. Его опубликовали на сайте областной администрации.

Изменения вносятся в пункт №7 постановление от 15 мая 2020 года.

В пункте №7 старого постановления перечислены непродовольственные магазины, чья работа ограничена. В новом документе у некоторых из них стоит сноска, которая указывает на то, что они смогут возобновить свою деятельность, если соответствуют определенным требованиям. .

— Приостановление (ограничение) деятельности не распространяется на розничную торговлю в магазинах непродовольственных товаров площадью до 400 кв. м площади торгового зала, при наличии отдельного наружного (уличного) входа в магазин и непревышении предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале магазинов (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м), — говорится в документе.

Так, открыться смогут магазины розничной торговли информационным и коммуникационным оборудованием, бытовыми и культурно-развлекательными изделиями, а также специализированными товарами.

Сноски нет, в частности, у тех магазинов, которые торгуют текстилем, одеждой и обувью на рынках, соответственно, им работать пока не разрешили.

С полным текстом изменений вы можете ознакомиться ниже.

В документе перечислены предприятия, которые смогут открыться

В документе перечислены предприятия, которые смогут открыться

Также указаны условия для открытия непродовольственных магазинов

Также указаны условия для открытия непродовольственных магазинов

Напомним, как выглядел пункт №7 предыдущего постановления.

В этом документе не было сносок рядом с перечнем организаций

В этом документе не было сносок рядом с перечнем организаций

Недавно правительство Новосибирской области выпустило новое постановление новое постановление о самоизоляции. Мы также публиковали его полный текст.

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коронавирус в Новосибирске
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