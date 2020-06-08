— Приостановление (ограничение) деятельности не распространяется на розничную торговлю в магазинах непродовольственных товаров площадью до 400 кв. м площади торгового зала, при наличии отдельного наружного (уличного) входа в магазин и непревышении предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале магазинов (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м), — говорится в документе.



Так, открыться смогут магазины розничной торговли информационным и коммуникационным оборудованием, бытовыми и культурно-развлекательными изделиями, а также специализированными товарами.



Сноски нет, в частности, у тех магазинов, которые торгуют текстилем, одеждой и обувью на рынках, соответственно, им работать пока не разрешили.

С полным текстом изменений вы можете ознакомиться ниже.