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Деревья вырвало с корнем

Деревья вырвало с корнем

По Новосибирску прошёлся порывистый ветер — он вырывал и поломал деревья в городе. Также последствия непогоды заметны в регионе — в селе Марусино сорвало крышу.

На улице Котовского, 5, напротив остановки «Тепличная», ветром повалило несколько деревьев.

— Только что проезжал по улице Котовского, подул резкий порыв ветра. Подъезжая к остановке «Тепличная», увидел поваленное дерево, много веток на проезжей части. Успел сфотографировать на ходу. Пострадавших людей и автомобилей не увидел, — рассказал корреспонденту НГС читатель Александр.

Последствия урагана сняли и на видео.

По информации очевидцев, никто из-за падения деревьев не пострадал.

Упало как минимум три дерева

Упало как минимум три дерева

«В Марусино сильным порывом оторвало крышу здания, которую бросило на припаркованные автомобили. На улице Бориса Богаткова упавший тополь перегородил единственный выезд из двора дома № 163/8», — сообщили в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"».

В Марусино слетела крыша

В Марусино слетела крыша

На улице Бориса Богаткова упавший тополь перегородил единственный выезд из двора дома <nobr class="_">№ 163/8</nobr>

На улице Бориса Богаткова упавший тополь перегородил единственный выезд из двора дома № 163/8

На площади Труда оторвало большую ветку.

— Ветки большие летят. Возле «Мария-Ра» на площади Труда. Страшно в магазин было идти. По счастливой случайности никто не пострадал. Вообще, там огромные тополя и часто при сильном ветре летят большие ветки, и никто не решают эту проблему, — рассказала читательница НГС.

Ветка никого не задела

Ветка никого не задела

На прошлой неделе в мэрии Новосибирска рассказали, кто должен был следить за состоянием деревьев по улице 2-я Портовая: здесь напротив дома № 30 во второй половине дня 26 мая во время урагана на 59-летнего мужчину обрушилась ветка тополя. Сибиряк получил тяжелую травму головы и умер почти сразу после инцидента у себя дома.

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ураганвырвало деревья
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