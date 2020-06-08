По Новосибирску прошёлся порывистый ветер — он вырывал и поломал деревья в городе. Также последствия непогоды заметны в регионе — в селе Марусино сорвало крышу.

На улице Котовского, 5, напротив остановки «Тепличная», ветром повалило несколько деревьев.



— Только что проезжал по улице Котовского, подул резкий порыв ветра. Подъезжая к остановке «Тепличная», увидел поваленное дерево, много веток на проезжей части. Успел сфотографировать на ходу. Пострадавших людей и автомобилей не увидел, — рассказал корреспонденту НГС читатель Александр.